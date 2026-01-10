The Voice Kids 2026: concorrenti, conduttrice, giudici, giuria, anticipazioni, ospiti, quante puntate, Antonella Clerici, streaming, Rai 1

Trona dal 10 gennaio 2026 The Voice Kids, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, in prima visione alle ore 21.20. Si tratta della versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Ascolteremo alcune delle giovani voci più belle del Paese, pronte a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions. Vediamo insieme chi sono i giudici, i concorrenti, quante puntate sono previste e dove vedere in streaming The Voice Kids 2026.

Conduttrice, giudici, giuria, ospiti

Confermata alla conduzione Antonella Clerici (che, anni fa, presentò, con successo, diverse edizioni di Ti lascio una canzone). La conduttrice accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle storie e dei sogni dei nuovi piccoli protagonisti della trasmissione. Al suo fianco, confermatissimi nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt, reduci dal grande successo di The Voice Senior. Una nuova stagione che si apre all’insegna della musica e del divertimento, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco di The Voice Kids per i duetti con i concorrenti e con i coach.

The Voice Kids 2026: meccanismo, come funziona

Una formula vincente che prende il via con le “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” distintive del programma, con i coach di spalle che ascolteranno i piccoli concorrenti senza poterli vedere. Sarà solo la loro voce a doverli conquistare e, in quel caso, il coach potrà voltarsi per aggiudicarsi il concorrente in squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il concorrente a decidere a chi affidare il proprio percorso. Nel corso delle quattro puntate di “Blind Auditions” ciascun coach potrà, anche quest’anno, avvalersi del “Super Pass”, ovvero garantire ad un concorrente particolarmente talentuoso l’accesso diretto alla finale, e del “Super Blocco”, con cui impedire ad un altro coach di scegliere un concorrente.

Al termine della fase di audizioni, ogni coach avrà una squadra formata da nove concorrenti: il titolare del “Super Pass” volerà direttamente alla finale, mentre gli altri otto si contenderanno il posto nelle sfide della puntata successiva. Al termine di questa, scopriremo quali saranno i tre giovani concorrenti per ciascun team che – insieme ai titolari del “Super Pass” – si esibiranno nel gran finale, in onda sabato 14 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1, dove verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.

Anche quest’anno il talent show mette al centro della scena le storie dei giovani concorrenti, i loro sogni, le loro ambizioni per il futuro, ma soprattutto l’amore per la musica come valore condiviso ed elemento cardine del loro percorso di crescita. Non solo una competizione canora quindi, ma una grande festa, dove non mancheranno i duetti tra i giovani concorrenti e i coach, grandi ospiti e soprattutto un palcoscenico offerto ai giovani aspiranti cantati per esprimere sé stessi e la propria passione per la musica.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per The Voice Kids 2026? In tutto sei episodi, in onda ogni sabato dalle 21.30 su Rai 1 a partire dal 10 gennaio. Il programma è registrato. La finale va in onda il 14 febbraio. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 10 gennaio 2026

Seconda puntata: 17 gennaio 2026

Terza puntata: 24 gennaio 2026

Quarta puntata: 31 gennaio 2026

Quinta puntata: 7 febbraio 2026

Sesta puntata: 14 febbraio 2026 (finale)

Streaming e tv

Dove vedere The Voice Kids in diretta tv e in streaming? The Voice Kids 2026 andrà in onda dal 10 gennaio ogni sabato in prima serata su Rai 1; sempre disponile on demand su Rai Play e visibile all’estero su Rai Italia. Già durante la messa in onda, su RaiPlay saranno disponibili i contenuti “on demand” di The Voice Kids: le clip di tutte le esibizioni dei cantanti, gli interventi degli ospiti e tutti i momenti più emozionanti da rivedere in tempo reale. Le puntate, inoltre, saranno disponibili integralmente su RaiPlay pochi minuti dopo la conclusione della messa in onda.