The Untouchables – Gli intoccabili: trama, cast e streaming del film

Stasera, 21 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda The Untouchables – Gli intoccabili, film del 1987 diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet. Il film è ispirato all’autobiografia dell’agente federale Eliot Ness, che aveva già dato vita alla serie televisiva Gli intoccabili con Robert Stack. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella Chicago degli anni trenta, in pieno proibizionismo, la città è governata dal famigerato e spietato boss mafioso Al Capone, il cui commercio si basa principalmente sul contrabbando di alcool. L’agente del Tesoro Eliot Ness ottiene da parte del Segretario del Tesoro Andrew Mellon, su indicazioni del presidente Herbert Hoover, l’incarico di combattere Al Capone organizzando una crociata contro il suo impero economico. Le prime indagini di Ness, una serie di irruzioni nei magazzini dove è nascosta la merce di contrabbando, portano alla scoperta di alcuni casi di corruzione all’interno del Dipartimento di Polizia, a causa dei quali le retate di Ness falliscono.

Ness ottiene l’aiuto del saggio Jimmy Malone, incorruttibile poliziotto irlandese, il quale gli consiglia di trovare altri elementi per formare una vera e propria squadra speciale anti-crimine. I due si recano a osservare le esercitazioni di tiro al Dipartimento di Polizia, e individuano un possibile candidato nel giovane italo-americano Giuseppe Petri, che ha cambiato il suo nome in George Stone. Il giovane agente, che dimostra un carattere fermo, un atteggiamento onesto e un approccio risoluto, riesce a convincerli e viene arruolato. Il quarto membro della squadra è invece Oscar Wallace, un contabile che viene assegnato a Ness da Washington e che tenta di dimostrare la disonestà di Capone studiando gli aspetti fiscali e tributari legati all’attività criminale del boss.

The Untouchables – Gli intoccabili: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Untouchables – Gli intoccabili, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kevin Costner: Eliot Ness

Sean Connery: Jimmy Malone

Charles Martin Smith: Oscar Wallace

Andy García: George Stone

Robert De Niro: Al Capone

Richard Bradford: Mike Dorsett

Jack Kehoe: Contabile Walter Payne

Brad Sullivan: Contabile George

Billy Drago: Frank Nitti

Patricia Clarkson: Catherine Ness

Steven Goldstein: Scoop

Anthony Mockus Sr: Giudice

Peter Aylward: Luogotenente Anderson

Don Harvey: Ufficiale Preseuski

Del Close: Alderman

Clifton James: Procuratore

Streaming e tv

Dove vedere The Untouchables – Gli intoccabili in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 21 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.