The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 2: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, venerdì 8 maggio 2020, a partire dalle 21.20 va in onda su Italia 1 il film Breaking Dawn parte 2, tratto dalla saga di Twilight. La pellicola del 2012 è diretta da Bill Condon e vede il ritorno degli attori più amati che fanno parte del cast, come Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Si tratta del quarto e ultimo adattamento cinematografico della saga, tratta dagli omonimi romanzi fantasy di Stephenie Meyer. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 2? Scopriamolo insieme.

Trama

Il racconto di un amore impossibile, l’incontro tra vampiri e umani, umani e licantropi che ha appassionato milioni di fan giunge all’ultimo appuntamento. Breaking Dawn – parte 2, diretto da Bill Condon, è infatti l’ultimo appuntamento con la saga di Twilight. Uscito al cinema nel 2012 ha incassato più di 829,7 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia il film ha incassato 18,6 milioni di euro. Ecco la trama che riparte da dove si era conclusa la prima parte.

Il parto ha messo in pericolo di vita Bella, che comunque riesce ad assimilare il veleno di vampiro che le è stato iniettato da Edward e recupera le forze. La figlia, Renesmee, è protetta da Rosalie e da Jacob che, avendo avuto il suo imprinting con la bambina, ha messo fine alla rivolta dei licantropi. Metà umana e metà vampira, Renesmee cresce in fretta e nessuno sa quale sarà il suo destino.

Intanto i Volturi sono incuriositi dalla notizia che una creatura così eccezionale è nata a Forks e Alice prevede nelle sue visioni che il clan reale sta marciando verso casa Cullen. Per dimostrare che la nipote non è un ibrido creato contro le regole dei vampiri, ma il frutto dell’amore tra Edward e Bella, Carlisle contatta vampiri da tutto il mondo e chiede loro di testimoniare a favore della famiglia. Renesmee, infatti, può scatenare delle visioni grazie al solo tocco delle sue mani, dimostrando a tutti come è nata.

Licantropi e vampiri si preparano a difendere la giovane, mentre Bella scopre di avere una dote molto rara. Ma la cugina Irina, arrabbiata con i Cullen per aver ucciso il suo amante Laurent, complotta segretamente per vendere la famiglia ai Volturi. A questo punto la battaglia ha inizio e le oscure intenzioni dei reali vampiri vengono svelate. Il ritorno di Alice e Jasper potrebbe ribaltare l’esito della lotta.

Breaking Dawn Parte 2: il cast | Trailer

Anche in quest’ultimo capitolo della saga di Twilight tornano nel cast tutti i personaggi e gli attori più amati dal pubblico, su tutti Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner. Di seguito l’elenco completo degli attori e i personaggi interpretati:

Kristen Stewart : Bella Swan Cullen

: Bella Swan Cullen Robert Pattinson : Edward Cullen

: Edward Cullen Taylor Lautner : Jacob Black

: Jacob Black Peter Facinelli : Dr. Carlisle Cullen

: Dr. Carlisle Cullen Elizabeth Reaser : Esme Cullen

: Esme Cullen Ashley Greene : Alice Cullen

: Alice Cullen Jackson Rathbone : Jasper Hale

: Jasper Hale Kellan Lutz : Emmett Cullen

: Emmett Cullen Nikki Reed : Rosalie Hale

: Rosalie Hale Billy Burke : Charlie Swan

: Charlie Swan Chaske Spencer : Sam Uley

: Sam Uley Mackenzie Foy : Renesmee Cullen

: Renesmee Cullen Maggie Grace : Irina

: Irina Jamie Campbell Bower : Caius

: Caius Christopher Heyerdahl: Marcus

Ecco il trailer di Breaking Dawn parte 2, stasera, 8 maggio 2020, in prima serata su Italia 1:

Breaking Dawn Parte 2 film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere The Twilight Saga – Breaking Dawn Parte 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 8 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

