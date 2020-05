The Twilight Saga Breaking Dawn (parte 1): trama, cast e trailer del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 1 maggio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Breaking Dawn, la prima parte dell’ultimo capitolo della Twilight Saga. Il film del 2011 vede la regia di Bill Condon, ed è il seguito di The Twilight Saga: Eclipse del 2010.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

The Twilight Saga Breaking Dawn film: trama

Concluso lo scontro con Victoria e il suo esercito, Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart) si sposano. Alla cerimonia è presente anche Jacob (Taylor Lautner), che si infuria dopo aver saputo che la ragazza che ama ha intenzione di trasformarsi in vampiro. La luna di miele nella romantica Isola Esme in Brasile scatena la passione tra i neo sposi, anche se Edward teme di poter ferire sua moglie con la sua incontrollabile forza.

Inspiegabilmente, Bella rimane incinta ma la gravidanza sovrannaturale è un evento incontrollabile, che potrebbe costarle la vita. La ragazza si ostina a voler tenere il bambino, con l’appoggio di Rosalie (Nikki Reed). Mentre a Charlie viene detto che sua figlia è in quarantena, Jacob scopre la verità e si allea con Edward per convincere Bella ad abortire. Il capo Quileute, Sam, vuole uccidere Bella per evitare che una creatura potenzialmente pericolosa possa causare danni a Forks. Rivendicando il suo ruolo da alfa, Jacob si oppone e forma un nuovo branco con i fratelli Clearwater.

La gravidanza, tuttavia, è fuori controllo: il feto cresce troppo velocemente, procurando delle lesioni interne alla madre, che diventa sempre più magra, perché il bambino le impedisce di nutrirsi normalmente. Jacob e il suo nuovo branco proteggono Bella, mentre Sam si prepara a eliminare la nuova minaccia e Edward assiste impotente alla fragile condizione della moglie. Quando Bella ha le contrazioni, la situazione precipita e ciò che accadrà a Jacob sarà fondamentale, per impedire al clan dei licantropi di coglierli impreparati.

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Kristen Stewart – Isabella Swan

– Isabella Swan Robert Pattinson – Edward Cullen

– Edward Cullen Ashley Greene – Alice Cullen

– Alice Cullen Jackson Rathbone – Jasper Hale

– Jasper Hale Nikki Reed – Rosalie Hale

– Rosalie Hale Kellan Lutz – Emmett Cullen

– Emmett Cullen Peter Facinelli – Carlisle Cullen

– Carlisle Cullen Elizabeth Reaser – Esme Cullen

– Esme Cullen Taylor Lautner – Jacob Black

– Jacob Black Dakota Fanning – Jane

– Jane Michael Sheen – Aro

– Aro Daniel Cudmore – Felix

– Felix Billy Burke – Charlie Swan

– Charlie Swan Sarah Clarke – Renée Dwyer

– Renée Dwyer Maggie Grace – Irina

– Irina Casey LaBow – Kate

– Kate Lee Pace – Garrett

– Garrett Christian Camargo – Eleazar

– Eleazar Marlane Barnes – Maggie

– Maggie Rami Malek – Benjamin

– Benjamin Noel Fisher – Vladimir

– Vladimir Guri Weinberg – Stefan

