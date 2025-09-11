The Plane: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 11 settembre 2025, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film The Plane, pellicola del 2023 diretta da Jean-François Richet, con protagonista Gerard Butler. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film vede protagonista il pilota e comandante Brodie Torrance (Gerard Butler). Durante una violenta tempesta che danneggia buon parte dell’aereo, l’uomo riesce a salvare i passeggeri, grazie a un atterraggio di emergenza. Il velivolo plana però sull’isola di Jolo, nelle Filippine, una terra devastata dalla guerra. Il gruppo di passeggeri vengono subito preso in ostaggio dai pericolosi ribelli locali, è l’inizio di un vero e proprio incubo. L’unica persona su cui Torrance potrà contare è Louis Gaspare (Mike Colter), uno dei passeggeri estradato perché accusato di omicidio, che l’FBI stava trasportando sul suo volo. I due faranno squadra nel tentativo di portare in salvo il maggior numero di ostaggi possibili. Riuscirà il capitano a salvare i suoi passeggeri e a fuggire dall’isola?

The Plane: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An, Daniella Pineda, Paul Ben-Victor, Remi Adeleke, Joey Slotnick, Evan Dane Taylor, Claro de los Reyes, Tony Goldwyn. Di seguito tutte gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Gerard Butler: Brodie Torrance

Mike Colter: Louis Gaspare

Yoson An: Dele

Tony Goldwyn: Scarsdale

Daniella Pineda: Bonnie

Kelly Gale: Katie

Remi Adeleke: Shellback

Haleigh Hekking: Daniela

Lilly Krug: Brie

Joey Slotnick: Sinclair

Oliver Trevena: Carver

Paul Ben-Victor: Hampton

Quinn McPherson: Donahue

Streaming e tv

Dove vedere The Plane in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 11 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.