The Mauritanian: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Mauritanian, film del 2021 diretto da Kevin Macdonald. Il film, adattamento cinematografico delle memorie 12 anni a Guantanamo (Guantanamo Diary) del 2015 di Mohamedou Ould Slahi, narra le vicende di quest’ultimo, detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mohamedou Ould Slahi, nato in Mauritania nel 1970, vince una borsa di studio e frequenta un college in Germania dove diventa ingegnere. Rientra in patria nel 2000 ed in seguito all’attentato dell’11 settembre, su richiesta degli Stati Uniti viene dapprima trattenuto dalle autorità mauritane, quindi trasferito in una prigione giordana, infine, nel 2002, viene trasferito presso il campo di prigionia di Guantánamo nell’isola di Cuba, dove viene trattenuto senza un’accusa o un processo. Qui viene sottoposto a pesanti torture al fine di ottenere una confessione. Slahi trova degli alleati nell’avvocato difensore Nancy Hollander e nella sua associata Teri Duncan. Insieme riescono ad arrivare ad un processo ove viene portata alla luce l’inconsistenza del profilo accusatorio e gli abusi subiti durante la prigionia. La loro controversa difesa, insieme alla scoperta di prove fabbricate per incolparlo, porteranno ad una ricerca della giustizia. Processato, nel 2010 ottiene la richiesta di rilascio ma, a seguito di ricorso del governo americano, rimane in carcere sino al 2016. Al rilascio rientra in Mauritania. Nelle immagini finali del film compaiono il vero protagonista della vicenda, Mohamedou Ould Slahi ed altri personaggi reali interpretati da attori nel film.

The Mauritanian: il cast

Abbiamo visto la trama di The Mauritanian, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jodie Foster: Nancy Hollander

Tahar Rahim: Mohamedou Ould Slahi

Shailene Woodley: Teri Duncan

Benedict Cumberbatch: tenente colonnello Stuart Couch

Zachary Levi: Neil Buckland

Saamer Usmani: Arjun

Langley Kirkwood: sergente Sands

Corey Johnson: Bill Seidel

Denis Ménochet: Emmanuel

David Fynn: Kent

Adam Rothenberg: Santiago

Robert Hobbs: capitano Collins

Adam Neill: Whit Cobb

Zak Rowlands: Steve

Matthew Marsh: generale Geoffrey Mandel

Stevel Marc: Poulson

Andre Jacobs: giudice Robertson

Roxy Nel: Wildcat

Streaming e tv

Dove vedere The Mauritanian in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 2 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.