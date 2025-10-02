Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:51
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

The Mauritanian: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

The Mauritanian: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Mauritanian, film del 2021 diretto da Kevin Macdonald. Il film, adattamento cinematografico delle memorie 12 anni a Guantanamo (Guantanamo Diary) del 2015 di Mohamedou Ould Slahi, narra le vicende di quest’ultimo, detenuto nel campo di prigionia di Guantánamo dal 2002 al 2016. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mohamedou Ould Slahi, nato in Mauritania nel 1970, vince una borsa di studio e frequenta un college in Germania dove diventa ingegnere. Rientra in patria nel 2000 ed in seguito all’attentato dell’11 settembre, su richiesta degli Stati Uniti viene dapprima trattenuto dalle autorità mauritane, quindi trasferito in una prigione giordana, infine, nel 2002, viene trasferito presso il campo di prigionia di Guantánamo nell’isola di Cuba, dove viene trattenuto senza un’accusa o un processo. Qui viene sottoposto a pesanti torture al fine di ottenere una confessione. Slahi trova degli alleati nell’avvocato difensore Nancy Hollander e nella sua associata Teri Duncan. Insieme riescono ad arrivare ad un processo ove viene portata alla luce l’inconsistenza del profilo accusatorio e gli abusi subiti durante la prigionia. La loro controversa difesa, insieme alla scoperta di prove fabbricate per incolparlo, porteranno ad una ricerca della giustizia. Processato, nel 2010 ottiene la richiesta di rilascio ma, a seguito di ricorso del governo americano, rimane in carcere sino al 2016. Al rilascio rientra in Mauritania. Nelle immagini finali del film compaiono il vero protagonista della vicenda, Mohamedou Ould Slahi ed altri personaggi reali interpretati da attori nel film.

The Mauritanian: il cast

Abbiamo visto la trama di The Mauritanian, ma qual è il cast completo del film su Rai 3? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Jodie Foster: Nancy Hollander
  • Tahar Rahim: Mohamedou Ould Slahi
  • Shailene Woodley: Teri Duncan
  • Benedict Cumberbatch: tenente colonnello Stuart Couch
  • Zachary Levi: Neil Buckland
  • Saamer Usmani: Arjun
  • Langley Kirkwood: sergente Sands
  • Corey Johnson: Bill Seidel
  • Denis Ménochet: Emmanuel
  • David Fynn: Kent
  • Adam Rothenberg: Santiago
  • Robert Hobbs: capitano Collins
  • Adam Neill: Whit Cobb
  • Zak Rowlands: Steve
  • Matthew Marsh: generale Geoffrey Mandel
  • Stevel Marc: Poulson
  • Andre Jacobs: giudice Robertson
  • Roxy Nel: Wildcat

Streaming e tv

Dove vedere The Mauritanian in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 2 ottobre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 21esima puntata
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 21esima puntata
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 21esima puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 2 ottobre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 ottobre 2025
TV / L’uomo d’acciaio: tutto quello che c’è da sapere sul film di Superman
TV / Perché David Parenzo non conduce L’Aria che tira oggi, 2 ottobre 2025: il motivo
TV / Ascolti tv mercoledì 1 ottobre: Il commissario Montalbano, Io canto family, San Andreas
TV / Io canto family 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla terza puntata
Ricerca