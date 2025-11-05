The Lost City: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Lost City, film del 2022 diretto da Aaron e Adam Nee. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Loretta Sage è un’autrice solitaria di mezza età che scrive romanzi di genere avventuroso e romantico, incentrati su un eroe immaginario di nome Dash McMahon, interpretato dal modello di copertina Alan Caprison. La sua editrice, Beth Hatten, insiste sul fatto che deve intraprendere un tour del libro con Alan per promuovere il suo ultimo lavoro. Dopo un inizio disastroso, dovuto principalmente alla popolarità del personaggio di Alan/Dash, Loretta rivela che quello sarà il suo ultimo libro ma, dopo la presentazione, viene rapita dall’eccentrico miliardario Abigail Fairfax. Questi si rende conto che Loretta ha basato i suoi libri su storie reali, frutto delle ricerche condotte assieme al suo defunto marito archeologo, e che ha scoperto, come conseguenza, una città perduta su una remota isola dell’Atlantico. Fairfax è convinto che questa sia la posizione della tomba di Taha e del suo amante, Calaman. Nella tomba è custodita la “Corona di fuoco”, un tesoro inestimabile e, quando Loretta rifiuta di aiutare a decifrare un’antica mappa del tesoro (essendo una laureata di archeologia e ex assistente del marito), temendo che il sito sia prossimo a essere distrutto da un vulcano attivo, la narcotizza e la porta sull’isola.

The Lost City: il cast

Abbiamo visto la trama di The Lost City, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sandra Bullock: Loretta Sage

Channing Tatum: Alan Caprison

Daniel Radcliffe: Abigail Fairfax

Da’Vine Joy Randolph: Beth Hatten

Brad Pitt: Jack Trainer

Patti Harrison: Allison

Oscar Nuñez: Oscar Austin

Raymond Lee: Agente Gomez

Bowen Yang: Ray Il Moderatore

Joan Pringle: Nana

Héctor Aníbal: Rafi

Thomas Forbes-Johnson: Julian

Sli Lewis: Shades

Adam Nee: agente Sawyer

Anthony Alvarez: uomo col sigaro

Olga Bucarelli: cantante

Stephen Lang: villain di fantasia

Streaming e tv

Dove vedere The Lost City in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 novembre 205 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.