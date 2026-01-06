The Land of Dreams: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda The Land of Dreams, film del 2022 diretto da Nicola Abbatangelo, al suo esordio cinematografico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1918. Due fratelli sono al fronte, in trincea. Armie si allontana vedendo una donna suonare un pianoforte ma è solo un’illusione quindi il fratello lo va a recuperare quando una bomba esplode accanto.

1925. In un locale mondano di Manhattan a New York si canta e si balla la bellezza della Grande Mela mentre una triste lavapiatti, Eva, si arrende al suo destino misero. Finito il lavoro chiede un anticipo sulla paga che gli viene negato – per cui, mentre torna a casa, ruba un portafoglio pieno di soldi e. scoperta, deve fuggire. Per nascondersi, entra in una vecchia dimora dove, seduta ad un pianoforte, vive una sorta di sogno, su una nave, in cui indossa abiti eleganti. Tornata nella realtà, si trova davanti Armie, che possiede il dono di fare vivere i sogni delle persone. Al rientro in casa, Eva dice al suo povero padre disoccupato di aver ottenuto l’anticipo sulla paga e promette di comprargli una bella bistecca. Se non che, recatasi in macelleria per acquistarla, scopre che questa è di proprietà dell’uomo a cui la sera prima ha rubato il portafoglio: il viscido italiano Clemente Proietti, candidato sindaco, che folgorato dalla giovane donna, le regala un po’ di carne perdonandola in cambio di un invito a cena: la bontà e l’ingenuità della ragazza sono perfetti per la sua candidatura in quanto mostrandosi accanto a lui come moglie migliorerebbe la sua immagine al pubblico.

The Land of Dreams: il cast

Abbiamo visto la trama di The Land of Dreams, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Caterina Shulha: Eva Scagnetti

George Blagden: Armie

Kevin Guthrie: Owen

Paolo Calabresi: Vincent

Marina Rocco: Terry

Ryan Reid: Ricky

Nathan Amzi: Phillipe

Carla Signoris: Claire

Stefano Fresi: Carl

Edoardo Pesce: Clemente Proietti

Streaming e tv

Dove vedere The Land of Dreams in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.