The Great Wall: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Great Wall, film del 2016 diretto da Zhang Yimou. Pellicola fantastica con protagonista Matt Damon, ispirata alla costruzione della Grande muraglia cinese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast.

Trama

William Garin e Pedro Tovar sono due mercenari provenienti dall’Europa che giungono in Cina con una missione: recuperare un po’ di polvere nera, antenata della polvere da sparo, per poterla esportare nel continente europeo. I due fanno parte di un piccolo gruppo di uomini, che viene però decimato dall’assalto di una terrificante bestia sconosciuta (di cui i due conservano un arto reciso), che uccide gli altri componenti. Scappando da una tribù delle montagne, i due mercenari vengono bloccati dalla Grande Muraglia che improvvisamente si staglia loro davanti: vengono quindi catturati dalle truppe imperiali dell’esercito cinese, ma l’arto della bestia che portano con loro fornisce ai cinesi l’indicazione che le bestie sono molto più vicine di quanto immaginassero. L’attacco infatti avviene poco dopo e William e Pedro, ancora in catene, vengono liberati per combattere le mostruose creature, chiamate “Taotie”, le quali ogni sessant’anni circa minacciano l’umanità.

Il primo grande attacco vede migliaia di questi mostri assaltare i possenti bastioni della Grande Muraglia. I due mercenari si rendono protagonisti di un atto eroico, combattendo e uccidendo tre Taotie arrivati fin sopra le mura. William salva la vita ad un semplice soldato di fanteria il quale gli serberà riconoscenza per il gesto. Il Comandante Lin, una ragazza cresciuta nell’esercito, inizialmente dubbiosa sulle qualità dei due mercenari, incomincia a avere un atteggiamento più amichevole, soprattutto con William. Gli ufficiali, analizzando il resoconto di un attacco delle Taotie di 900 anni prima, capiscono che i due mercenari sono riusciti a sconfiggere il Taotie che li ha attaccati sulle montagne grazie al grosso magnete che portavano con loro, avendo esso un effetto calmante sulla bestia. Decidono così di verificare la teoria e William si offre di catturare un Taotie. Nel secondo attacco, che avviene col favore di una nebbia fittissima, i difensori resistono contro le creature e William, con l’ausilio della tanto ricercata polvere nera e dell’amico Pedro, riesce a catturare un Taotie allo scopo di analizzarlo.

The Great Wall: il cast

Abbiamo visto la trama di The Great Wall, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: William Garin

Jing Tian: comandante Lin Mae

Pedro Pascal: Pedro Tovar

Willem Dafoe: Sir Ballard

Andy Lau: stratega Wang

Eddie Peng: comandante Wu

Luhan: Peng Yong

Lin Gengxin: comandante Chen

Chen Xuedong: comandante delle guardie imperiali

Hanyu Zhang: generale Shao

Wang Junkai: imperatore

Ryan Zheng: Shen

Numan Acar: Najid

Johnny Cicco: Rizzetti

Pilou Asbaek: Bouchard

Streaming e tv

Dove vedere The Great Wall in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, 15 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.