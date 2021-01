The Good Doctor 4: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 8 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda il primo episodio della quarta (4) stagione di The Good Doctor, la fortunata serie tv con protagonista il dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore), giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant. Ma cosa succederà stasera? Vediamo insieme le anticipazioni sulla prima puntata.

Trama

Il primo episodio si intitola “In prima linea (parte 1)”. La season premiere, eccezionalmente divisa in due parti, porterà in scena le conseguenze dell’emergenza Covid 19. In un St. Bonaventure Hospital totalmente rivoluzionato dai necessari dispositivi anti-contagio, i protagonisti affronteranno dunque un’ondata di pazienti affetti da Coronavirus. In particolare, la sinossi svela che sarà Claire Browne la dottoressa maggiormente colpita dal carico emotivo a cui tutti i personaggi saranno sottoposti. Al termine dell’episodio la specializzanda, ancora provata dall’improvvisa morte di Neil Melendez, avrà modo di rivedere l’uomo amato. Come rivelano le anticipazioni sulla prima puntata di The Good Doctor 4, infatti, Nicholas Gonzalez tornerà ad interpretare l’amatissimo cardiochirurgo in qualità di guest star.

La visione di Claire Browne, tuttavia, non sarà l’unica storyline a tenere banco nella prima puntata. Il protagonista e la sua nuova fidanzata, Lea Dilallo, dopo aver finalmente deciso di intraprendere una relazione, si vedranno costretti a fare i conti con le conseguenze dell’emergenza sanitaria. Come mostrato nel promo, infatti, la coppia si scambierà un tenero saluto tramite webcam. Obbligati, come il resto del team, a mantenere le distanze.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di The Good Doctor 4, ma qual è il cast completo della quarta stagione della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Freddie Highmore è Shaun Murphy

Nicholas Gonzalez è il dottor Neil Melendez (guest star)

Antonia Thomas è Claire

Hill Harper è il dottor Andrews

Richard Schiff è Aaron Glassman

Will Yun Lee è Alex

Fiona Gubelmann è Morgan

Christina Chang è la dottoressa Lim

Paige Spara è Lea

Noah Galvin è Asher Wolke (dal terzo episodio)

Summer Brown è Olivia Jackson (dal terzo episodio)

Bria Samoné Henderson è Jordan Allen (dal terzo episodio)

Brian Marc è Enrique “Ricky” Guerin (dal terzo episodio)

Potrebbero interessarti The Undoing – Le verità non dette: trama, cast, trailer e streaming della serie su Sky Atlantic Fratelli Caputo 2: la seconda stagione si farà? Le anticipazioni Fratelli Caputo, il finale di stagione: come finisce la serie