The Good Doctor 4 si farà? Cosa sappiamo sulla prossima stagione

The Good Doctor avrà un seguito? L’ultima puntata della terza stagione va in onda in Italia questa sera, mercoledì 16 settembre 2020, in prima serata su Rai 2 e tutti i fan di Shaun si chiederanno: ci sarà una quarta stagione? Cosa faranno i personaggi? Come si evolveranno le loro storie? Vediamo cosa sappiamo.

The Good Doctor avrà una quarta stagione?

A quanto pare sì. Il dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore, è molto amato sia in Italia che negli USA e la sua storia, secondo ABC che lo trasmette negli Stati Uniti, avrà un seguito: di fatto è stata già rinnovata per una quarta stagione lo scorso febbraio, in netto anticipo rispetto agli upfront che in genere si tengono a maggio di ogni anno. La data d’uscita della quarta stagione non è ancora stata pianificata a causa del Coronavirus che ha rallentato tantissime produzioni televisive. La serie è girata negli studios di Vancouver.

Di cosa parlerà la quarta stagione? Si affronterà la questione pandemia da Covid? Sarà proprio così, come accadrà in Grey’s Anatomy. Come ha spiegato TVLine, pare che la premiere della quarta stagione sarà dedicata proprio al Coronavirus e si dividerà in due parti. “Il nostro show parla delle realtà, noi raccontiamo storie del mondo in cui viviamo e sicuramente questa situazione sanitaria fa parte del mondo in cui viviamo in questo momento”, ha spiegato il creatore della serie David Shore.

Cosa vedremo in The Good Doctor 4? Più responsabilità per Shaun. “Lo renderemo supervisore e vedremo come crescerà affrontado tutte le difficoltà che si presenteranno. Ovviamente anche alla sua relazione con Lea sarà dedicato ampio spazio”, ha spiegato lo showrunner.

