The Good Doctor 3, le anticipazioni della quarta puntata in onda questa sera

Questa sera, venerdì 13 marzo 2020, va in onda la quarta puntata di The Good Doctor, il medical drama giunto alla terza stagione con protagonista il giovane dottor Shaun Murphy, interpretato da Freddie Highmore (già stimato per aver recitato in passato in Bates Motel). Ma quali sono le anticipazioni di questa puntata? Qual è la trama? Vediamola insieme.

Anche questo venerdì vanno in onda due puntate di The Good Doctor, giunto alla terza stagione. La prima puntata s’intitola Il coraggio di Charlie e vediamo Shaun affrontare il caso di una donna affetta da una malattia genetica rara che annulla le difese immunitarie, una grande sfida per il brillante medico. Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che invece dovrà sottoporsi a un’operazione che lo porterà a perdere la vista. Nel frattempo Melendez e Lim decidono di mettere un punto alla loro storia d’amore.

Nella seconda puntata di The Good Doctor, intitolata Lancio sulla luna, vediamo Carly scoprire, dopo un’accurata ricerca, che esiste una tecnica che gli psicologi in genere usano per curare alcune forme di fobia, così decide di metterla in pratica scegliendo come soggetto proprio Shaun, tentando un approccio fisico. Andrews affida invece a Morgan il suo primo intervento, ma la ragazza dovrà confessare al Dottor Glassman il suo segreto, perché teme di non riuscire a portare a termine l’intervento. Il rapporto tra Melendez e la dottoressa Lim nel frattempo diventa sempre più teso dopo la rottura.

Dove vedere la serie in tv e in streaming

Dove vedere The Good Doctor 3? La serie tv va in onda in prima tv su Rai 2 ogni venerdì, a partire dalle ore 21:20.

Il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, ma anche al tasto 502 per la versione HD. Ancora, chi dispone di un abbonamento Sky può trovare il canale al tasto 102.

Chi invece vuole seguire la serie tv in streaming può sintonizzarsi su RaiPlay, la piattaforma che permette di guardare i programmi della Rai tramite pc, smartphone, tablet e smart tv.

Potete anche recuperare le puntate andate già in onda grazie alla funzione on demand di RaiPlay.

TUTTE LE INFO SU THE GOOD DOCTOR