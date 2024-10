The Floor – Ne rimarrà solo uno streaming e diretta tv: dove vedere lo show

The Floor – Ne rimarrà solo uno streaming e diretta tv: dove vedere quinta puntata, 8 ottobre

Questa sera, martedì 8 ottobre 2024, su Rai 2 va in onda la quinta puntata della seconda edizione dello show The Floor – Ne rimarrà solo uno, condotto da Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal. Un game show innovativo. C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100 mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Ecco le informazioni.

In tv

Appuntamento per sei settimane su Rai 2 a partire dal 10 settembre 2024, alle ore 21.20.

The Floor – Ne rimarrà solo uno streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire lo show anche in diretta streaming su RaiPlay. Potrete anche recuperare le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere The Floor – Ne rimarrà solo uno in tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? Appuntamento ogni martedì per sei puntate dalle ore 21,20 su Rai 2. L’ultima puntata, salvo cambi di programma, andrà onda il 15 ottobre. Ecco la programmazione completa.