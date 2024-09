The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno: anticipazioni, giochi, ospiti, quante puntate e come funziona

Questa sera, martedì 10 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda la prima puntata della seconda stagione di The Floor – Ne rimarrà solo uno, il game show che vede la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo. Un campo da gioco gigante. 100 concorrenti. 100 categorie diverse e soli 45 secondi per vincere e rimanere o perdere e tornare a casa. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000€? Alla fine, ne rimarrà solo uno. Vediamo insieme i concorrenti e le anticipazioni.

Concorrenti, ospiti, come funziona, meccanismo

C’è un campo da gioco gigante e ci sono 100 concorrenti. E poi, ci sono 100 mila euro in palio e soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa: alla fine, ne rimarrà solo uno. Uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro, Il concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà poi il montepremi di 100 mila euro. In conduzione, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal, e ormai lanciatissimi anche in tv. Amatissimi dai giovani, si metteranno alla prova per conquistare con la loro vitalità e con ironia, il pubblico a casa e in studio.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e come funziona, ma quante puntate sono previste per The Floor – Ne rimarrà solo uno su Rai 2? Appuntamento ogni martedì per sei puntate dalle ore 21,20 su Rai 2. L’ultima puntata, salvo cambi di programma, andrà onda il 15 ottobre. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: martedì 10 settembre 2024 OGGI

Seconda puntata: martedì 17 settembre 2024

Terza puntata: martedì 24 settembre 2024

Quarta puntata: martedì 1 ottobre 2024

Quinta puntata: martedì 8 ottobre 2024

Sesta puntata: martedì 15 ottobre 2024

Streaming e tv

Dove vedere The Floor – Ne rimarrà solo uno in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 alle ore 21.20 per sei puntate dal 10 settembre 2024. Anche in streaming su RaiPlay.