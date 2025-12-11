Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

The Flash: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
The Flash: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Flash, film del 2023 diretto da Andy Muschietti. Basato sull’omonimo personaggio di DC Comics, è il 13esimo film del DC Extended Universe (DCEU), nonché primo stand-alone cinematografico sul personaggio di Flash. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver aiutato Batman e Wonder Woman a fermare una rapina da parte di Al Falcone e il suo gruppo di terroristi a Gotham City, Barry Allen / Flash rivisita la sua casa d’infanzia, dove rammenta la sua vita con i genitori Nora e Henry prima che la madre venisse uccisa, omicidio per il quale Henry è stato ingiustamente accusato e imprigionato. Sopraffatto dalle sue emozioni, Barry viaggia accidentalmente indietro nel tempo all’inizio della giornata e in seguito informa Bruce di quanto accaduto. Nonostante gli avvertimenti di Bruce sulle conseguenze indesiderate di un viaggio nel tempo, Barry torna comunque al giorno della morte di Nora e impedisce che accada.

Quando Barry cerca di tornare nel presente viene tuttavia attaccato da un altro misterioso velocista, finendo in un 2013 alternativo in cui i suoi genitori sono felici assieme. Trovato il suo sé passato, si rende conto di essere finito nel giorno in cui ha ottenuto i suoi poteri. I due Barry vanno quindi al dipartimento di polizia di Central City, dove Barry aiuta il sé del 2013 ad ottenere i poteri durante una tempesta, ma nel processo finisce accidentalmente per perdere i suoi. Mentre Barry lotta per addestrare il suo doppelgänger a usare i suoi poteri, i due notano una trasmissione del generale Zod, che si sta preparando a invadere la Terra…

The Flash: il cast

Abbiamo visto la trama di The Flash, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ezra Miller: Barry Allen / Flash
  • Sasha Calle: Kara Zor-El / Supergirl
  • Michael Shannon: Generale Zod
  • Ron Livingston: Henry Allen
  • Maribel Verdú: Nora Allen
  • Kiersey Clemons: Iris West
  • Antje Traue: Faora-UI
  • Michael Keaton: Bruce Wayne / Batman

Streaming e tv

Dove vedere The Flash in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca