The Flash: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Flash, film del 2023 diretto da Andy Muschietti. Basato sull’omonimo personaggio di DC Comics, è il 13esimo film del DC Extended Universe (DCEU), nonché primo stand-alone cinematografico sul personaggio di Flash. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver aiutato Batman e Wonder Woman a fermare una rapina da parte di Al Falcone e il suo gruppo di terroristi a Gotham City, Barry Allen / Flash rivisita la sua casa d’infanzia, dove rammenta la sua vita con i genitori Nora e Henry prima che la madre venisse uccisa, omicidio per il quale Henry è stato ingiustamente accusato e imprigionato. Sopraffatto dalle sue emozioni, Barry viaggia accidentalmente indietro nel tempo all’inizio della giornata e in seguito informa Bruce di quanto accaduto. Nonostante gli avvertimenti di Bruce sulle conseguenze indesiderate di un viaggio nel tempo, Barry torna comunque al giorno della morte di Nora e impedisce che accada.

Quando Barry cerca di tornare nel presente viene tuttavia attaccato da un altro misterioso velocista, finendo in un 2013 alternativo in cui i suoi genitori sono felici assieme. Trovato il suo sé passato, si rende conto di essere finito nel giorno in cui ha ottenuto i suoi poteri. I due Barry vanno quindi al dipartimento di polizia di Central City, dove Barry aiuta il sé del 2013 ad ottenere i poteri durante una tempesta, ma nel processo finisce accidentalmente per perdere i suoi. Mentre Barry lotta per addestrare il suo doppelgänger a usare i suoi poteri, i due notano una trasmissione del generale Zod, che si sta preparando a invadere la Terra…

The Flash: il cast

Abbiamo visto la trama di The Flash, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ezra Miller: Barry Allen / Flash

Sasha Calle: Kara Zor-El / Supergirl

Michael Shannon: Generale Zod

Ron Livingston: Henry Allen

Maribel Verdú: Nora Allen

Kiersey Clemons: Iris West

Antje Traue: Faora-UI

Michael Keaton: Bruce Wayne / Batman

Streaming e tv

Dove vedere The Flash in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 11 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.