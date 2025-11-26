The Equalizer 2 – Senza perdono: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda The Equalizer 2 – Senza perdono, film del 2018 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, con protagonista Denzel Washington, è il sequel del film del 2014 The Equalizer – Il vendicatore. Si tratta della quarta collaborazione tra Washington e Fuqua dopo Training Day, il primo Equalizer e I magnifici 7, oltre che il primo sequel di Fuqua e Washington in tutta la loro carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Robert McCall, ex agente segreto della Defense Intelligence Agency (DIA), vive a Roxbury, un quartiere popolare di Boston, si guadagna da vivere facendo l’autista per la Lyft e assiste le persone che hanno dei problemi. Ma con l’aiuto della sua cara amica ed ex collega della CIA Susan Plummer continua ad operare in azioni anche complesse, come il recupero ad Istanbul della figlia della proprietaria di una libreria di Boston, rapita dal padre. Aiuta anche Sam Rubinstein, un anziano sopravvissuto all’Olocausto che sta cercando di rientrare in possesso di un dipinto della sorella, che non vede dal momento della deportazione.

The Equalizer 2 – Senza perdono: il cast

Abbiamo visto la trama di The Equalizer 2 – Senza perdono, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Denzel Washington: Robert McCall

Pedro Pascal: Dave York

Ashton Sanders: Miles Whittaker

Bill Pullman: Brian Plummer

Melissa Leo: Susan Plummer

Orson Bean: Sam Rubinstein

Jonathan Scarfe: Resnick

Sakina Jaffrey: Fatima

Kazy Tauginas: Ari

Garrett Golden: Kovac

Adam Karst: Ibrahim

Ted Arcidi: Big Ernie

Streaming e tv

Dove vedere The Equalizer 2 – Senza perdono in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.