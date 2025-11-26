The Equalizer 2 – Senza perdono: trama, cast e streaming del film su Rai 2

The Equalizer 2 – Senza perdono: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, mercoledì 26 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda The Equalizer 2 – Senza perdono, film del 2018 diretto da Antoine Fuqua. La pellicola, con protagonista Denzel Washington, è il sequel del film del 2014 The Equalizer – Il vendicatore. Si tratta della quarta collaborazione tra Washington e Fuqua dopo Training Day, il primo Equalizer e I magnifici 7, oltre che il primo sequel di Fuqua e Washington in tutta la loro carriera. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Robert McCall, ex agente segreto della Defense Intelligence Agency (DIA), vive a Roxbury, un quartiere popolare di Boston, si guadagna da vivere facendo l’autista per la Lyft e assiste le persone che hanno dei problemi. Ma con l’aiuto della sua cara amica ed ex collega della CIA Susan Plummer continua ad operare in azioni anche complesse, come il recupero ad Istanbul della figlia della proprietaria di una libreria di Boston, rapita dal padre. Aiuta anche Sam Rubinstein, un anziano sopravvissuto all’Olocausto che sta cercando di rientrare in possesso di un dipinto della sorella, che non vede dal momento della deportazione.
The Equalizer 2 – Senza perdono: il cast
Abbiamo visto la trama di The Equalizer 2 – Senza perdono, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Denzel Washington: Robert McCall
- Pedro Pascal: Dave York
- Ashton Sanders: Miles Whittaker
- Bill Pullman: Brian Plummer
- Melissa Leo: Susan Plummer
- Orson Bean: Sam Rubinstein
- Jonathan Scarfe: Resnick
- Sakina Jaffrey: Fatima
- Kazy Tauginas: Ari
- Garrett Golden: Kovac
- Adam Karst: Ibrahim
- Ted Arcidi: Big Ernie
Streaming e tv
Dove vedere The Equalizer 2 – Senza perdono in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 26 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.