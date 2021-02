The Day After Tomorrow: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 10 febbraio 2021, su Italia 1 va in onda The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo, film del 2004 diretto da Roland Emmerich. È una storia di fantascienza apocalittica del filone catastrofico sceneggiata dallo stesso Emmerich. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il paleoclimatologo Jack Hall, assieme ai suoi colleghi Frank Harris e Jason Evans, assiste al distacco di una porzione di banchisa dall’Antartide, pari alla superficie del Rhode Island. Alla conferenza delle Nazioni Unite sul surriscaldamento globale avverte poi di un possibile avvento di una glaciazione. Presentando la relazione dei suoi studi, si scontra con il vicepresidente degli Stati Uniti, che non crede a queste previsioni catastrofiche, affermando che l’economia non è abbastanza florida per indirizzare la politica di governo sul cambiamento climatico. Un altro studioso del clima, lo scozzese Terry Rapson, prende per vere le conclusioni di Hall e inizia una collaborazione col professore statunitense…

The Day After Tomorrow: il cast del film

Abbiamo visto la trama di The Day After Tomorrow, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dennis Quaid: Jack Hall

Jake Gyllenhaal: Sam Hall

Emmy Rossum: Laura Chapman

Dash Mihok: Jason Evans

Jay O. Sanders: Frank Harris

Sela Ward: Dr. Lucy Hall

Austin Nichols: J.D.

Arjay Smith: Brian Parks

Tamlyn Tomita: Janet Tokada

Sasha Roiz: Parker

Ian Holm: Terry Rapson

Perry King: Presidente Blake

Kenneth Welsh: Vicepresidente Becker

Mimi Kuzyk: segretaria di stato

Nestor Serrano: Gomez

Glenn Plummer: Luther

Adrian Lester: Simon

Richard McMillan: Dennis

Caroline Keenan: Tina

Kenneth Moskow: Bob

Christopher Britton: Vorsteen

Terry Simpson: Cesar

Emanuel Hoss-Desmarais: Cecil

Amy Sloan: Elsa

Phillip Jarrett: Ag. Campbell

Vitali Makarov: Yuri, astronauta russo

Streaming e tv

Dove vedere The Day After Tomorrow in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti L’amore strappato: la trama della prossima puntata, la seconda Italia’s Got Talent 2021 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata L’amore strappato: il cast (personaggi) della fiction di Canale 5