The Covenant: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 1 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 in prima visione va in onda il film The Covenant, pellicola del 2023 diretta da Guy Ritchie, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Dar Salim e Alexander Ludwig. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta le vicende del sergente John Kinley (Jake Gyllenhaal), che nel suo ultimo turno i servizio in Afghanistan viene incaricato di ispezionare la regione insieme ad Ahmed (Dar Salim), un interprete afgano. Quando la loro unità cade in un’imboscata nemica, John e Ahmed sono gli unici sopravvissuti. Il sergente è ferito e l’interprete rischia la propria vita pur di portarlo in salvo, percorrendo diversi chilometri nell’aspra natura e con i nemici alle calcagna. Una volta tornato a casa, John scopre che ad Ahmed e alla sua famiglia non è stato concesso il passaggio sicuro per l’America, che gli era stato promesso. Pronto a ripagare il suo debito verso l’amico che lo ha salvato, il sergente fa ritorno nella zona di guerra per recuperarli prima che i talebani giungano sul posto.

The Covenant: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di The Covenant? Troviamo grandi attori come Jake Gyllenhaal, Dar Salim, Alexander Ludwig, Antony Starr, Jason Wong, Bobby Schofield, Sean Sagar, Sina Parvaneh, Emily Beecham, Cyrus Khodaveisi, Christian Ochoa Lavernia, Fahim Fazli, Swen Temmel. La regia è di Guy Ritchie.

Streaming e tv

Dove vedere The Covenant in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 2 questa sera, 1 dicembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.