The Couple, il cast: concorrenti, coppie, opinionisti del reality di Canale 5

Qual è il cast di The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi su Canale 5? Sono in tutto otto le coppie si sfidano in varie prove, per testare la loro unione. Solo una sarà la vincitrice e si porterà a casa il montepremi record da un milione di euro. Un gioco ad alto ritmo che appassionerà il pubblico. Appuntamento ogni lunedì per sei puntate in prima serata dal 7 aprile 2025. Ma scopriamo nel dettaglio tutto il cast, con le coppie di concorrenti e gli opinionisti.

Cast, coppie, concorrenti, opinionisti

Sono otto le coppie pronte a sfidarsi a The Couple, il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi in prima serata. Le coppie sono formate da: sorelle Brigitta e Benedicta Boccoli, i neosposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, le ex veline Thais Wiggers ed Elena Barolo, Jasmine Carrisi che parteciperà in coppia del suo migliore amico, il make up artist e influencer Pierangelo Greco. Confermata anche la coppia composta dalla pugile Irma Testa, la prima donna italiana a vincere una medaglia olimpica in questo sport, e la sorella maggiore Lucia, anche lei con la passione per i guantoni. E ancora l’ex judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa. Presente anche Antonino Spinalbese, hairstylist ex compagno di Belen, con Andrea Tabanelli. Infine, la coppia ‘nip’ composta dai fratelli baresi Danilo e Fabrizio Mileto. Lo show avrà anche, come da tradizione dei reality, due opinionisti: si tratta della giornalista Francesca Barra e del coreografo e ballerino di fama internazionale Luca Tommassini. Ecco il cast completo.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Brigitta e Benedicta Boccoli

Irma e Lucia Testa

Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco

Thais Wiggers ed Elena Barolo

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

Laura Maddaloni e Giorgia Villa

Danilo e Fabrizio Milito

Quante puntate

Abbiamo visto il cast, ma quante puntate sono previste per The Couple, il nuovo game reality di Canale 5? Appuntamento su Canale 5 in prima serata ogni lunedì alle ore 21.30 con la conduzione di Ilary Blasi dal 7 aprile per un totale di sei puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni):