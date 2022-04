The Band: i giudici del talent di Rai 1

The Band è un nuovo programma musicale in onda su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti. E, come ogni talent che si rispetti, ha naturalmente una schiera di giudici dalla sua parte, chiamati a votare le performance dei concorrenti. In gara ci sono otto band provenienti da ogni parte d’Italia, senza limiti di età e di genere. Ma chi sono i giudici scelti per The Band? Scopriamo tutti i dettagli.

Chi sono i giudici

Vediamo subito chi sono i giudici di The Band. Il programma va in onda su Rai 1 da venerdì 22 aprile 2022 e ogni band in gara ha un coach dalla sua parte. Ogni coach a sua volta fa parte di una giuria interna, composta da nomi della musica italiana. Ecco chi sono i giudici/coach:

Giusy Ferreri

Irene Grandi

Dolcenera

Federico Zampaglione

Marco Masini

Francesco Sarcina

Rocco Tanica

Enrico Nigiotti

Non contento, Carlo Conti ha voluto anche una super giuria composta da:

Carlo Verdone

Gianna Nannini

Asia Argento

La parte comica invece è affidata ai Boiler: Federico Basso e Davide Paniate. Cosa si vince? Non vi è un premio in denaro né un contratto discografico, ma semplicemente il titolo di Band dell’anno.

The Band streaming e TV

Ora che abbiamo scoperto chi sono i giudici di questa edizione di The Band, vi spieghiamo dove vedere il programma con Carlo Conti in diretta TV e live streaming. Il talent show, come già anticipato, va in onda da venerdì 22 aprile 2022 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1, 501 per la versione HD e 101 per Sky. Chi invece vuole seguire la trasmissione in live streaming può accedere a RaiPlay, il servizio gratuito della Rai che consente di seguire i programmi anche via desktop o app.