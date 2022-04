The Band: le anticipazioni della prima puntata in onda su Rai 1

The Band: le anticipazioni della prima puntata

Questa sera, venerdì 22 aprile 2022, va in onda la prima puntata di The Band su Rai 1. A partire dalle ore 21:25, Carlo Conti porterà un po’ di musica nelle case degli italiani con un nuovo format che vede in gara otto band provenienti da ogni parte d’Italia. I concorrenti saranno selezionati durante la messa in onda del primo episodio. Le band sul palco saranno sedici, ma soltanto otto potranno entrare a far parte ufficialmente del programma. In diretta dal teatro Verdi di Montecatini Terme, Carlo Conti assisterà alle performance dal vivo di band di vario genere, spaziando tra rock e dance. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata di The Band, in onda venerdì 22 aprile 2022? Scopriamo di seguito tutti i dettagli.

Anticipazioni: le band in gara

Soltanto otto band potranno prendere parte ufficialmente al programma. La scrematura avviene in corso d’opera. Dei 16 gruppi sul palco, soltanto otto potranno accedere alle puntate successive. Ad ogni band verrà assegnato un coach di riferimento, che a sua volta sarà anche un giudice. Il suo obiettivo è quello di affiancare la band per tutta la durata del programma, dispensando consigli e aiutandoli a scegliere le canzoni più adatte per il palcoscenico. Ma dovranno anche esprimere un voto durante la gara, naturalmente senza votare la propria band. Vediamo quali sono le band in gara per la prima puntata: