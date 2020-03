Terminator Genisys, il film: trama, cast, trailer e streaming

Ricordate tutti il franchise di Terminator? Nel 2015, nelle sale di tutto il mondo è arrivato il film Terminator Genisys, inteso come un reboot della serie, che alterna gli eventi del primo film eppure vede tornare tra i protagonisti Arnold Schwarzenegger nelle vesti di Terminator. La produzione del film è terminata nel 2012 con la Annapurna Pictures che però ha deciso di non finanziare più il film. Per questo il film uscì soltanto nel 2015 e fu distribuito dalla Paramount Pictures. Vediamo insieme la trama, il cast, il trailer e lo streaming del film.

Terminator Genisys, la trama del film

Il film, diretto da Alan Taylor, ci porta in una Los Angeles del futuro. Skynet ha causato un’apocalisse nucleare nel 1997 e più avanti, nel 2029, i sopravvissuti come John Connor, che è a capo della resistenza degli esseri umani contro i cyborg, ribaltano gli esiti della guerra contro le macchine.

Skynet, capito il pericolo, allora manda un Terminator indietro nel passato per eliminare Sarah Connor, la madre di John, prima che lo metta al mondo. Insieme al Terminator, indietro nel tempo va anche il soldato Kyle Reese, ma per proteggere Sarah dall’assassinio. Quando il Terminator arriva a Los Angeles è il 1984 e incontra un T-800, un uomo dall’aspetto anziano. Arriva anche Kyle, inseguito da un T-100, ma viene salvato proprio da Sarah Connor.

Terminator Genisys, il cast | Trailer

Chi vediamo nel cast di Terminator Genisys? Partiamo da Arnold Schwarzenegger, che interpreta Guardiano, o meglio T-800. Emilia Clarke invece interpreta Sarah Connor, Jason Clarke interpreta John Connor, o meglio T-3000, Matt Smith invece interpreta Alex detto T-5000. Jai Courtney invece interpreta Kyle Reese, J.K. Simmons interpreta O’Brien e Lee Byung-hun interpreta T-1000.

Terminator Genisys, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Terminator Genisys in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 27 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

