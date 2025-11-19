Terminator – Destino oscuro: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Terminator – Destino oscuro, film del 2019 diretto da Tim Miller. È la sesta pellicola della saga di Terminator. Il film vede il ritorno di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1998, tre anni dopo aver sconfitto il T-1000 e aver evitato l’ascesa dell’Intelligenza artificiale Skynet, John Connor viene ucciso da un T-800, inviato dal futuro prima della cancellazione di Skynet, sotto gli occhi della madre Sarah Connor. Nel 2020, una soldatessa umana potenziata chiamata Grace ed un modello di Terminator dalle fattezze maschili, “Rev-9”, appaiono a Città del Messico dopo aver viaggiato nel tempo per trovare una ragazza chiamata Daniella “Dani” Ramos, la prima con l’obiettivo di proteggerla, il secondo con quello di ucciderla. Il Rev-9, che rivela incredibili capacità di mutaforma in grado di assumere l’aspetto di oggetti e persone, oltre a potersi dividere in due corpi autonomi, la attacca in una fabbrica, ma l’intervento di Grace permette alla ragazza e a suo fratello Diego di scappare. Dopo un feroce inseguimento con un bulldozer, terminato con la morte di Diego, il Terminator taglia la fuga al cyborg e alla ragazza, ma viene respinto da Sarah Connor, giunta in extremis. Trovato rifugio in un motel, Sarah spiega di averli trovati perché aveva ricevuto messaggi anonimi sulle posizioni dei Terminator che giungono sulla Terra. Non esistendo né Skynet né John nel futuro di Grace, lei rivela che l’umanità sarà minacciata da una nuova Intelligenza Artificiale chiamata “Legion”, che prenderà il controllo dei server planetari causando un olocausto nucleare (simile a quello che Skynet avrebbe causato nel vecchio futuro), e che il Rev-9 cercherà di uccidere Dani in quanto legata al futuro della resistenza umana.

Terminator – Destino oscuro: il cast

Abbiamo visto la trama di Terminator – Destino oscuro, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Linda Hamilton: Sarah Connor

Arnold Schwarzenegger: T-800 / Carl

Mackenzie Davis: Grace

Natalia Reyes: Dani Ramos

Gabriel Luna: Rev-9 / Gabriel

Diego Boneta: Diego Ramos

Streaming e tv

Dove vedere Terminator – Destino oscuro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.