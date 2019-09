Temptation Island Vip 2019: le anticipazioni della quarta puntata di stasera 30 settembre

Come ogni lunedì nell’ultimo mese anche stasera – 30 settembre 2019 – torna l’appuntamento con una nuova puntata (la quarta) di Temptation Island Vip: a poche ore dalla messa in onda del programma, del resto, le anticipazioni si sprecano.

Sono tante infatti le voci e le indiscrezioni provenienti dal resort Is Morus Relais: anticipazioni che annunciano che molto probabilmente un’altra coppia, dopo quelle composte da Ciro Petrone e Federica e da Nathaly Caldonazzo con Andrea Ippoliti lascerà per sempre il programma. Ma anche che altre coppie inizieranno a scricchiolare in maniera pericolosa.

Del resto, il format del programma condotto da Alessia Marcuzzi è tanto chiaro quanto impietoso: le sei coppie che prendono parte alla trasmissione hanno accettato di passare 21 giorni separati, in due diversi villaggi, in compagnia di avvenenti tentatori e tentatrici single. Per testare la tenuta della loro relazione.

Vediamo quindi le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island Vip, in onda stasera a partire dalle 21,20 su Canale 5.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quarta puntata

Dopo l’addio al programma delle due coppie sopra citate, sono subito entrate a far parte del cast altre due coppie: quella composta da Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e Silvia Tirado e quella composta da Alex Belli e Delia Duran.

A loro si aggiungono il cantante Pago e Serena Enardu, la speaker Anna Pettinelli e Stefano Macchi e la coppia formata da Chiara Esposito e il bello d’Italia Simone Bonaccorsi.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quarta puntata: Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Partiamo da una coppia che già settimana scorsa aveva registrato le prime frizioni, ovvero quella composta da Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Nella puntata di lunedì 23 settembre, infatti, la speaker radiofonica aveva visto un nuovo video in cui si vedeva il fidanzato sempre più vicino alla single Cecilia Zagarrigo.

La donna, sempre più insofferente verso gli atteggiamenti del compagno, minaccerà fortemente di abbandonare il gioco in anticipo. “Io mi faccio la valigia e torno a casa”, dirà Anna alle compagne di avventura.

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quarta puntata: Gabriele Pippo e Silvia Tirado

Ci sarà molto da discutere anche circa una delle nuove coppie, quella composta da Gabriele Pippo e Silvia Tirado. Settimana scorsa, infatti, alcuni video avevano particolarmente infastidito il figlio di Pippo Franco, accusato dalla fidanzata di essere troppo infantile.

Nella puntata di stasera, Alessia Marcuzzi mostrerà a Gabriele un nuovo video di Silvia, intenta a flirtare con il single Valerio Maggiolini, al punto da invitarlo in camera sua. Nel filmato successivo, i due si scambieranno molte carezze. Come reagirà Gabriele?

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quarta puntata: Pago e Serena Enardu

Chi invece già settimana scorsa aveva visto molti video che lo hanno fatto soffrire è il cantante Pago, che sta vivendo una fase molto difficile della sua esperienza. La fidanzata, Serena Enardu, oltre a non risparmiargli continue frecciatine prosegue il suo percorso accanto al tentatore Alessandro Graziani.

Dopo aver visto un nuovo video, il cantante si lascerà sopraffare dall’ira. “Non va bene, così non va bene”, continuerà a ripetere. Chiederà il falò di confronto?

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quarta puntata: Alex Belli e Delia Duran

Farà discutere molto di sé anche Delia Duran, arrivata al villaggio insieme al fidanzato Alex Belli solo nella puntata di settimana scorsa.

In un video che gli sarà mostrato stasera, Alex vedrà la fidanzata avere subito una grande confidenza con alcuni tentatori. “Che belli che siete, ragazzi”, esclamerà la ragazza, scatenando la gelosia del compagno. Come reagirà Alex nel vedere la sua fidanzata così a suo agio nel nuovo contesto?

Temptation Island Vip 2019 anticipazioni quarta puntata: Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi

Restano infine Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi: anche tra loro, nelle scorse puntate, ci sono state le prime frecciatine.

Dalle anticipazioni di Temptation Island Vip, anzi, sembra che la ragazza abbia preso una decisione drastica e importante: nella puntata di stasera chiederà un falò di confronto al fidanzato per annunciargli qualcosa? Del resto, in queste settimane, lei ha cercato di provocare la sua gelosia, non riuscendo quasi mai nel suo intento.

I due sono gli indiziati numero uno come prossima coppia “scoppiata” nella trasmissione. Per scoprirlo non resta che aspettare la puntata di stasera, su Canale 5 a partire dalle 21,20.

