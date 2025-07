Temptation Island (Estate 2025), tentatori e tentatrici: ecco chi sono

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island (Estate 2025), il programma in onda dal 3 luglio su Canale 5? Anche quest’anno, ad accompagnare il cammino delle coppie nel villaggio che ospita il programma ci sarà una schiera di tentatori pronti a far tentennare le fidanzate.In totale saranno 13, tra cui 4 tentatori vip già visti in passato in televisione. Si tratta di:

Emanuele Fiori : ex Grande Fratello 2024/2025;

: ex Grande Fratello 2024/2025; Diego De Fazio : cavaliere del trono over di Uomini e Donne;

: cavaliere del trono over di Uomini e Donne; Gabriel Merolla: ex corteggiatore a Uomini e Donne

ex corteggiatore a Uomini e Donne Francesco Farina: ex corteggiatore a Uomini e Donne.

I tentatori NIP invece sono:

Lorenzo , 22 anni, personal trainer;

, 22 anni, personal trainer; Alessandro , rappresentante di 36 anni;

, rappresentante di 36 anni; Edoardo , 25 anni, impiegato nel settore informatico;

, 25 anni, impiegato nel settore informatico; Mariano , 32 anni, operaio specializzato;

, 32 anni, operaio specializzato; Andrea , 29 anni, caposquadra in una ditta logistica;

, 29 anni, caposquadra in una ditta logistica; Salvatore , 27 anni, autista;

, 27 anni, autista; Flavio , 24 anni, calciatore;

, 24 anni, calciatore; Matteo , 28 anni, tecnico metalmeccanico;

, 28 anni, tecnico metalmeccanico; Manuel, 26 anni, guardia giurata

E le tentatrici di Temptation Island (Estate 2025) chi sono? Eccole:

Ale , 22 anni;

, 22 anni; Mariela , 27 anni;

, 27 anni; Rebecca , 22 anni;

, 22 anni; Eva , 28 anni;

, 28 anni; Claudia , 26 anni.

, 26 anni. Alice , 20 anni;

, 20 anni; Marianna , 23 anni;

, 23 anni; Arianna , 31 anni;

, 31 anni; Marta , 21 anni;

, 21 anni; Alessia , 24 anni;

, 24 anni; Ylenia , 20 anni;

, 20 anni; Nicol , 27 anni;

, 27 anni; Ary, 22 anni.

Streaming e tv

Abbiamo visto i tentatori e le tentatrici di Temptation Island (Estate 2025), ma dove vedere il programma in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 3 luglio 2025 alle ore 21,30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.