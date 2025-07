Temptation Island (Estate 2025): coppie, tentatori, location, quante puntate e streaming

Da giovedì 3 luglio 2025 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la nuova edizione del docu-reality “Temptation Island”. Il racconto delle appassionanti vicende sentimentali è affidato come sempre a Filippo Bisciglia, il programma è a cura di Raffaella Mennoia, prodotto per Mediaset da Fascino P.g.t. per la regia di Andrea Vicario. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Coppie e come funziona

Quali sono le coppie di Temptation Island (Estate 2025)? A questa edizione partecipano:

Sonia M. (48 anni) e Alessio (39 anni): Entrambi avvocati, convivono da anni ma i dubbi sul loro rapporto sono tanti. È stato Alessio a scrivere alla redazione, parlando di una relazione turbolente, mentre lei si è detta delusa.

Sonia B. (29 anni) e Simone (28 anni): La routine ha preso il sopravvento nella loro relazione e ora entrambi si chiedono se valga la pena continuare a stare insieme.

Valentina (33 anni) e Antonio (35 anni): Il loro amore è fresco e sono fidanzati da un anno, ma un tradimento di lui ha minato profondamente la fiducia e il rapporto.

Maria Concetta (26 anni) e Angelo (30 anni): Lei babysitter, lui cartongessista e stanno insieme da due anni ma vivono profonde insicurezze nel loro rapporto.

Sarah (31 anni) e Valerio (32 anni): Hanno scritto entrambi alla redazione di Temptation, insoddisfatti della loro relazione che vorrebbero finalmente mettere alla prova.

Lucia (27 anni) e Rosario (34 anni): Stanno insieme da due anni ma lui ora si è trasferito a Milano, e lei non sopporta molto la relazione a distanza ma vorrebbe convivere.

Denise (30 anni) e Marco (33 anni): Una relazione che dura da 4 anni, di cui l'ultimo anno e mezzo in convivenza. Tanti dubbi e un amore da mettere alla prova per capire come e se andare avanti.

Le coppie mettono alla prova il loro amore separandosi per 21 giorni in due villaggi differenti: quello delle fidanzate e quello dei fidanzati che, accompagnati da 26 single (13 uomini e 13 donne) instaurano con loro fin da subito rapporti di amicizia e confidenza. In questo clima di spensieratezza ed allegria vivono la quotidianità che gli permette più facilmente di aprirsi e riflettere sulle situazioni e le emozioni che stanno vivendo.

“Riuscirò a capire se lui/lei è la persona giusta per la mia felicita?” ”la vita di coppia è la vita che voglio? queste sono solo alcune delle domande che sovvengono piu’ frequentemente ai protagonisti. Il momento della verità si svela al falò, luogo simbolo del docu-reality, dove, Filippo Bisciglia con rispetto ed empatia dice la fatidica frase “ho un video per te” e consegna al destinatario/a immagini inedite che possono rafforzare o compromettere i sentimenti. Solo dopo aver trascorso le tre settimane separati le coppie tirano le somme del proprio percorso decidendo il destino della propria relazione.

Tentatori e tentatrici

Ma chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island (Estate 2025)? Anche quest’anno, ad accompagnare il cammino delle coppie nel villaggio che ospita il programma ci sarà una schiera di tentatori pronti a far tentennare le fidanzate.In totale saranno 13, tra cui 4 tentatori vip già visti in passato in televisione. Si tratta di:

Emanuele Fiori : ex Grande Fratello 2024/2025;

: ex Grande Fratello 2024/2025; Diego De Fazio : cavaliere del trono over di Uomini e Donne;

: cavaliere del trono over di Uomini e Donne; Gabriel Merolla: ex corteggiatore a Uomini e Donne

ex corteggiatore a Uomini e Donne Francesco Farina: ex corteggiatore a Uomini e Donne.

I tentatori NIP invece sono:

Lorenzo , 22 anni, personal trainer;

, 22 anni, personal trainer; Alessandro , rappresentante di 36 anni;

, rappresentante di 36 anni; Edoardo , 25 anni, impiegato nel settore informatico;

, 25 anni, impiegato nel settore informatico; Mariano , 32 anni, operaio specializzato;

, 32 anni, operaio specializzato; Andrea , 29 anni, caposquadra in una ditta logistica;

, 29 anni, caposquadra in una ditta logistica; Salvatore , 27 anni, autista;

, 27 anni, autista; Flavio , 24 anni, calciatore;

, 24 anni, calciatore; Matteo , 28 anni, tecnico metalmeccanico;

, 28 anni, tecnico metalmeccanico; Manuel, 26 anni, guardia giurata

E le tentatrici di Temptation Island (Estate 2025) chi sono? Eccole:

Ale , 22 anni;

, 22 anni; Mariela , 27 anni;

, 27 anni; Rebecca , 22 anni;

, 22 anni; Eva , 28 anni;

, 28 anni; Claudia , 26 anni.

, 26 anni. Alice , 20 anni;

, 20 anni; Marianna , 23 anni;

, 23 anni; Arianna , 31 anni;

, 31 anni; Marta , 21 anni;

, 21 anni; Alessia , 24 anni;

, 24 anni; Ylenia , 20 anni;

, 20 anni; Nicol , 27 anni;

, 27 anni; Ary, 22 anni.

Temptation Island (Estate 2025): location

Dove sono state girate (location) le puntate di Temptation Island (Estate 2025)? Le riprese non si sono svolte nella magnifica cornice a sud della Sardegna, nel bellissimo relais di Is Morus situato a Santa Margherita di Pula, come le scorse edizioni, ma in una nuova location: nel resort Calalandrusa di Guardavalle Marina in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Quante puntate

Abbiamo visto le coppie, i tentatori e le tentatrici, ma quante puntate sono previste per Temptation Island (Estate 2025)? In tutto dovrebbero andare in onda sei puntate: la prima giovedì 3 luglio 2025; l’ultima giovedì 7 agosto 2025. Ecco la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 3 luglio 2025

Seconda puntata: giovedì 10 luglio 2025

Terza puntata: giovedì 17 luglio 2025

Quarta puntata: giovedì 24 luglio 2025

Quinta puntata: giovedì 31 luglio 2025

Sesta puntata: giovedì 7 agosto 2025

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island (Estate 2025) in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal 3 luglio 2025 alle ore 21,30 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.