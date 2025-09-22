Temptation Island e poi… e poi…: anticipazioni, quante puntate e streaming

Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, su Canale 5 alle ore 21,30 va in onda Temptation Island e poi…, lo speciale del programma cult condotto sempre condotta da Filippo Bisciglia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Questo anno i protagonisti di Temptation Island hanno dovuto vivere in maniera molto diversa il loro ritorno alla vita di tutti i giorni. A differenza delle ultime edizioni, infatti, dopo l’intervista del mese dopo con Filippo Bisciglia a nessuno di loro è stata data la possibilità di parlare apertamente sui social o attraverso le interviste, dal momento che la redazione ha pensato ad uno speciale da proporre in prima serata su Canale 5, per raccontare nel dettaglio tutte le loro storie. Il pubblico è decisamente molto curioso di scoprire cosa è successo alle coppie anche se, grazie a qualche anticipazione e segnalazione, conosciamo cosa è accaduto ad alcune di loro durante la lunga estate.

Temptation Island e poi…: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Temptation Island e poi… su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima lunedì 15 settembre 2025; la seconda e ultima chiamata “E poi… e poi…” – salvo colpi di scena – lunedì 22 settembre 2025. Una trovata inevitabile dato che questa stagione del programma ha totalizzato uno share incredibile, dunque Mediaset si assicura non una ma ben due prime serate stellari.

Streaming e tv

Dove vedere Temptation Island e poi… in diretta tv e live streaming? Le due puntate speciali del programma andranno in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.