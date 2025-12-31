Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Te Deum e Primi Vespri 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa di fine anno con Papa Leone XIV

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Te Deum e Primi Vespri 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa di fine anno con Papa Leone XIV

Oggi, 31 dicembre 2025, ultimo giorno dell’anno, Papa Leone XIV presiede i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento. Una tradizione molto antica per ringraziare Dio per l’anno appena trascorso. Il Pontefice oggi a partire dalle ore 17 presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, dalla Basilica di San Pietro. Un rito suggestivo al quale seguirà il canto del Te Deum, tra gli inni più antichi della storia della Chiesa, con l’offerta dell’incenso. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il Te Deum e i Primi Vespri 2025 con Papa Leone XIV? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La Messa di fine 2025 è prevista alle ore 17 di oggi, 31 dicembre (Capodanno), in diretta dalla Basilica di San Pietro con i Primi Vespri e il Te Deum. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. È possibile seguire il Te Deum 2025 in diretta tv su Tv2000 a partire dalle 17. Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Non è prevista la diretta su Rai 1.

Te Deum 2025 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire la Messa di fine anno con i Primi Vespri e il Te Deum 2025 con Papa Leone anche in diretta streaming sul portale di Vatican News (sia tramite il loro sito che sul canale YouTube), oppure potete collegarvi con la diretta streaming di Tv2000, che trasmetterà il Te Deum dalla Basilica di San Pietro dalle 17 del 31 dicembre 2025.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025: l’orario d’inizio su Tv2000
TV / Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di cupido, Io sono Farah, Mamma ho perso l’aereo
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 30 dicembre
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025: l’orario d’inizio su Tv2000
TV / Ascolti tv martedì 30 dicembre: La voce di cupido, Io sono Farah, Mamma ho perso l’aereo
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 30 dicembre
TV / Purché finisca bene – La voce di Cupido: tutto quello che c’è da sapere
TV / Mamma ho perso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 30 dicembre 2025
TV / Un anno difficile: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La casa dei fantasmi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: "Il tempo delle guasconate è proprio finito"
Spettacoli / Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset, il Codacons: "Non basta"
Ricerca