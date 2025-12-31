Te Deum e Primi Vespri 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la Messa di fine anno con Papa Leone XIV

Oggi, 31 dicembre 2025, ultimo giorno dell’anno, Papa Leone XIV presiede i Primi Vespri e il Te Deum di ringraziamento. Una tradizione molto antica per ringraziare Dio per l’anno appena trascorso. Il Pontefice oggi a partire dalle ore 17 presiederà i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio, dalla Basilica di San Pietro. Un rito suggestivo al quale seguirà il canto del Te Deum, tra gli inni più antichi della storia della Chiesa, con l’offerta dell’incenso. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming il Te Deum e i Primi Vespri 2025 con Papa Leone XIV? Ecco tutte le informazioni.

In tv

La Messa di fine 2025 è prevista alle ore 17 di oggi, 31 dicembre (Capodanno), in diretta dalla Basilica di San Pietro con i Primi Vespri e il Te Deum. A presiedere la celebrazione sarà Papa Leone XIV. È possibile seguire il Te Deum 2025 in diretta tv su Tv2000 a partire dalle 17. Tv2000 è visibile sul canale 28 del digitale terrestre. Inoltre può essere visto con il decoder di Sky sul numero 157 del telecomando oppure, sempre dal satellite, con un decoder TivùSat sul numero 18 del telecomando. Non è prevista la diretta su Rai 1.

Te Deum 2025 streaming live

Non solo tv. Se non siete a casa, potete seguire la Messa di fine anno con i Primi Vespri e il Te Deum 2025 con Papa Leone anche in diretta streaming sul portale di Vatican News (sia tramite il loro sito che sul canale YouTube), oppure potete collegarvi con la diretta streaming di Tv2000, che trasmetterà il Te Deum dalla Basilica di San Pietro dalle 17 del 31 dicembre 2025.