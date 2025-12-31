Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025: l’orario d’inizio su Tv2000

di Antonio Scali
A che ora inizia il Te Deum e i Primi Vespri 2025: orario inizio su Tv2000 Papa Leone XIV

A che ora inizia il Te Deum 2025 e la recita dei Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio con Papa Leone XIV? Come da tradizione, il Pontefice in occasione della fine d’anno celebra questa Messa per ringraziare Dio per l’anno appena trascorso e pregare per un nuovo anno di grazia, salute, pace e serenità. L’orario d’inizio della Messa di fine anno dalla Basilica di San Pietro con la preghiera di ringraziamento del Te Deum 2025 e la recita dei Primi Vespri è per oggi, 31 dicembre (Capodanno), alle ore 17. Tutti i fedeli potranno collegarsi su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky) per seguire la celebrazione.

Messa Capodanno Papa Leone

Come detto, è possibile seguire il Te Deum 2025 e i Primi Vespri oggi, 31 dicembre 2025, con Papa Leone alle ore 17 dall’altare papale della Basilica vaticana. Si tratta di uno degli inni più antichi della storia della Chiesa, con l’offerta dell’incenso. Domani, 1 gennaio 2026, Solennità di Maria Madre di Dio nonché Giornata Mondiale della Pace, Papa Leone XIV celebrerà la Santa Messa nella Basilica di San Pietro alle ore 10. Diretta tv su Rai 1 e Tv2000. A seguire, alle 12, la recita dell’Angelus.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
