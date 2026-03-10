Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Taratata – Tutto in una notte: le anticipazioni e il cast della puntata su Canale 5

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Taratata – Tutto in una notte: le anticipazioni e il cast della puntata su Canale 5, 10 marzo 2026

Questa sera, martedì 10 marzo 2026, alle ore 21.30 su Canale 5 va in onda Taratata – Tutto in una notte, il meglio dello show musicale con Paolo Bonolis andato in onda in prima visione per due serate di grande musica lo scorso febbraio. Uno show evento per celebrare il valore autentico delle performance dal vivo e l’emozione dell’incontro tra grandi artisti. Ma scopriamo gli ospiti e i cantanti di stasera.

Anticipazioni, cast, ospiti, cantanti

Sul palco della ChorusLife Arena di Bergamo si alterneranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro, Max Pezzali. Le serate, registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, segnano il ritorno di un progetto pensato per rimettere al centro le canzoni e chi le interpreta. Alla conduzione c’è Paolo Bonolis, chiamato a dare ritmo e identità a uno show che punta sull’incontro tra linguaggi e generazioni.

Nato come spazio d’incontro autentico tra artisti e pubblico, Taratata mette al centro la musica senza artifici: una scenografia che si sviluppa intorno a un eccezionale palco al centro valorizzando le performance, i duetti inediti e il dialogo che si crea magicamente tra generazioni e generi diversi. Uno show diventato nel tempo simbolo di qualità, sperimentazione e libertà artistica.

Streaming e tv

Dove vedere Taratata – Tutto in una notte in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 il 9 e 16 febbraio 2026, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 10 marzo su Rete 4
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 marzo 2026 su La7
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 10 marzo 2026
Ti potrebbe interessare
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 10 marzo su Rete 4
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 10 marzo 2026 su La7
TV / Le Iene Inside: anticipazioni e servizi di oggi, 10 marzo 2026
TV / Stasera a letto tardi streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Stasera a letto tardi: le anticipazioni della seconda puntata su Rai 2
TV / Le libere donne streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Le libere donne: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Le libere donne: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1
Ricerca