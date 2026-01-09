Tali e Quali 2026: quante puntate, durata e quando finisce
Tali e Quali 2026: quante puntate, durata e quando finisce lo show con Nicola Savino su Rai 1
Quante puntate sono previste per Tali e Quali 2026? Il programma condotto quest’anno da Nicola Savino torna in prima serata su Rai 1 dal 9 gennaio ogni venerdì per quattro nuove puntate. Si tratta della versione con personaggi non famosi del celebre Tale e Quale Show. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e…un quarto giudice diverso a puntata. Di seguito la programmazione completa.
- Prima puntata: 9 gennaio 2026
- Seconda puntata: 16 gennaio 2026
- Terza puntata: 23 gennaio 2026
- Quarta puntata (finale): 30 gennaio 2026
Durata
Ma quanto dura (durata) lo show condotto da Nicola Savino su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).
Streaming e tv
Dove vedere Tali e quali show 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.