Tali e Quali 2026: quante puntate, durata e quando finisce lo show con Nicola Savino su Rai 1

Quante puntate sono previste per Tali e Quali 2026? Il programma condotto quest’anno da Nicola Savino torna in prima serata su Rai 1 dal 9 gennaio ogni venerdì per quattro nuove puntate. Si tratta della versione con personaggi non famosi del celebre Tale e Quale Show. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che saranno tali e quali a cantanti famosi. In giuria: Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e…un quarto giudice diverso a puntata. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 9 gennaio 2026

Seconda puntata: 16 gennaio 2026

Terza puntata: 23 gennaio 2026

Quarta puntata (finale): 30 gennaio 2026

Durata

Ma quanto dura (durata) lo show condotto da Nicola Savino su Rai 1? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,55. La durata complessiva sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv