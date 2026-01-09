Tali e quali 2026: cast, giuria, imitazioni, concorrenti, ospiti, quante puntate e streaming dello show con Nicola Savino su Rai 1

Parte il 9 gennaio 2026 Tali e quali, la nuova edizione dello spin off di Tale e Quale Show, in prima serata su Rai 1 per quattro puntate, con la novità della conduzione affidata a Nicola Savino. Al centro della scena imitatori dilettanti selezionati tra migliaia di video arrivati alla redazione e sul sito del programma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Anticipazioni: cast, concorrenti e giuria

La grande novità è la conduzione affidata a Nicola Savino, visto che fra poco più di un mese Carlo Conti sarà impegnato con Sanremo. I concorrenti di Tali e quali non sono personaggi famosi, ma in ogni caso interpreti straordinari, non ancora noti al grande pubblico: persone comuni che avranno l’occasione di salire sul palco dei ”Big”, di esibirsi davanti a una giuria doc – Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Massimo Lopez e un quarto giudice che cambierà di puntata in puntata. Per la prima serata si tratta proprio di Carlo Conti. Giurati speciali nelle prossime puntate sono Francesco Totti, Orietta Berti e nell’ultima puntata la coppia Alessandro Siani e Nino Frassica.

Il programma nasce come versione parallela di ”Tale e Quale Show”, ma si distingue per un aspetto unico: i concorrenti vengono scelti non solo per doti vocali e mimiche, ma anche per una somiglianza reale e immediata con i loro beniamini. Un elemento che ha influenzato fortemente il casting e ridurrà al minimo l’intervento di trucco e parrucco, lasciando spazio all’effetto ‘naturale’ che da sempre caratterizza il format. Per tutti loro ”Tali e Quali” rappresenta la possibilità di vivere un sogno: trasformarsi nelle “loro” star della musica italiana e internazionale davanti al grande pubblico di Rai 1, naturalmente cantando rigorosamente dal vivo. Il risultato atteso è un mix di emozione e divertimento.

Ci saranno 10 ospiti a serata e i migliori due andranno direttamente al quarto e ultimo episodio, durante il quale si sfideranno con i 4 campioni delle precedenti edizioni e sarà quindi nominato il Campione di Tali e Quali 2026.

Le storie dei ”prescelti” saranno raccontate attraverso filmati dedicati, girati non solo in studio ma anche nelle loro case, nei luoghi di lavoro e nei contesti in cui vivono ogni giorno. Un racconto che permetterà al pubblico di scoprire come la somiglianza con un artista possa diventare, nel bene o nel curioso, parte integrante della vita quotidiana.

Nelle prime tre puntate farà il suo ingresso anche una presenza speciale: Carmen Di Pietro, che parteciperà alla gara nei panni – ogni volta diversi – di un concorrente ”di fantasia”, che però dovrà imitare a sua volta un cantante famoso. Un doppio travestimento che promette di essere doppiamente esilarante…

I partecipanti saranno supportati da una squadra di eccellenze del settore: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri del team di ”Tale e Quale Show”, insieme ai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella e alla actor coach Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti musicali sono affidati al maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tali e quali 2026: quante puntate

Quante puntate sono previste per Tali e quali 2026? Appuntamento in prima visione su Rai 1 per quattro puntate, ogni venerdì sera, a partire dal 9 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 9 gennaio 2026

Seconda puntata: 16 gennaio 2026

Terza puntata: 23 gennaio 2026

Quarta puntata (finale): 30 gennaio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Tali e quali 2026 in diretta tv e streaming? Appuntamento in prima visione su Rai 1 dal 9 gennaio 2026 alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.