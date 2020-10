Tale e Quale Show, le anticipazioni della quinta puntata in onda su Rai 1

Questa sera, 16 ottobre 2020, torna l’appuntamento serale con Tale e Quale Show, il programma d’intrattenimento in onda su Rai 1 che torna con una nuova edizione, la decima per la precisione, e con la conduzione fedele di Carlo Conti. Tantissime esibizioni dal vivo e tutte in diretta, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Sono partiti in dieci i concorrenti che dovranno imitare le più grandi star della musica italiana ed internazionale: a votare le loro esibizioni sarà ovviamente una giuria che sarà composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Vediamo quali sono le anticipazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show, in onda oggi, venerdì 16 ottobre 2020, in prima serata, ore 21,25, su Rai 1.

Le anticipazioni della quinta puntata

La quinta puntata di Tale e Quale Show va in onda in diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma e i dieci concorrenti dovranno interpretare al meglio i big della musica nazionale ed internazionale, imitando lo stile, la voce e cantando sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. Ora i punti cominciano a diventare davvero importanti perché tra 7 giorni sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 10”, anche se, come da prassi, il programma andrà avanti per i successivi tre venerdì nel “Torneo” per la conquista del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’.

Anche la scorsa settimana a vincere Tale e Quale Show è stato Pago, che per soli due punti ha superato nella classifica della quarta puntata Virginio, che si è dovuto accontentare quindi del secondo posto. In terza posizione Giulia Sol, mentre la prima concorrente di Tale e Quale Show fuori dal podio è risultata essere Francesca Manzini. Ma quali sono le imitazioni di Tale e Quale Show 2020 previste per oggi? Sergio Muniz sarà Cat Stevens; Barbara Cola imiterà Al Bano; Giulia Sol diventerà Alessandra Amoroso; Luca Ward si trasformerà in Amanda Lear; Francesco Paolantoni canterà Tony Dallara; Carolina Rey si esibirà come Gaia; Pago ricorderà Rino Gaetano; Francesca Manzini impersonerà Jennifer Lopez; Virginio farà un omaggio a Mango; Carmen Russo interpreterà Sophia Loren.

In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme saranno affiancati anche da un quarto giudice d’eccezione: Nino Frassica. A loro il compito di valutare al meglio le 10 esibizioni. Presente, con la sua jingle machine, Gabriele Cirilli, che verso la fine della puntata interpreterà, con tutti i protagonisti dello show, un successo del cantante in cui si è trasformato. Il programma vi aspetta con la quarta puntata stasera, venerdì 9 ottobre, alle ore 21,25 su Rai 1.

