Sul tetto del mondo streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Questa sera, domenica 12 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Sul tetto del mondo, docu-fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà diretta da Stefano Vicario, regista di fiction come I Cesaroni e programmi televisivi, tra cui le edizioni 2020 e 2021 del Festival di Sanremo. Vicario conosce molto bene la storia di Bonatti e Podestà, dal momento che è figlio di quest’ultima e del regista Marco Vicario. Dove vedere Sul tetto del mondo, la fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà, in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Sul tetto del mondo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone in qualsiasi momento e posto (purché con collegamento a internet). Per accedervi è necessario procedere alla registrazione (gratuita).

Le parole del regista

“È la storia di un amore felice durato 30 anni, un amore così grande che non sono sopravvissuti l’uno all’altro – ha detto Stefano Vicario al Corriere della Sera -. Walter è morto a causa di un tumore al pancreas, mia madre ha avuto il tempo di fare un film su di lui (‘W di Walter’, ndr) e poi se ne è andata anche lei: in questo noi figli non siamo bastati abbastanza. Mi sono sentito in dovere di raccontare i tanti episodi che punteggiano questa vicenda perché ne sono stato testimone in prima persona”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.