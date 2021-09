Sul tetto del mondo: trama, cast e streaming della fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà

Questa sera, domenica 12 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Sul tetto del mondo, docu-fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà diretta da Stefano Vicario, regista di fiction come I Cesaroni e programmi televisivi, tra cui le edizioni 2020 e 2021 del Festival di Sanremo. Vicario conosce molto bene la storia di Bonatti e Podestà, dal momento che è figlio di quest’ultima e del regista Marco Vicario. “È la storia di un amore felice durato 30 anni, un amore così grande che non sono sopravvissuti l’uno all’altro – ha detto il regista al Corriere della Sera -. Walter è morto a causa di un tumore al pancreas, mia madre ha avuto il tempo di fare un film su di lui (‘W di Walter’, ndr) e poi se ne è andata anche lei: in questo noi figli non siamo bastati abbastanza. Mi sono sentito in dovere di raccontare i tanti episodi che punteggiano questa vicenda perché ne sono stato testimone in prima persona”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il film-tv racconta la nascita dell’amore tra Walter Bonatti e Carla Dora Podestà, ovvero Rossana Podestà, il 2 giugno 1981. Segnata da alcune delusioni sentimentali lei, in un’intervista, dichiara che fuggirebbe su un’isola deserta con Bonatti, che rappresenta l’opposto del mondo da lei frequentato fino a quel momento.

L’appuntamento, iniziato con un errore (Bonatti confonde l’Ara Coeli con l’Altare della Patria), dà il via ad una storia durata trent’anni tra due persone agli antipodi. Lui, anima inquieta e ribelle, è la libertà, l’esplorazione, segnato dall’esperienza della spedizione sul K2 del 1954. Lei è all’apice di una carriera che l’ha portata fino ad Hollywood ed in un mondo di glamour. La relazione con Rossana è segnata anche dalla sua ossessione di discolparsi dall’accusa di omissione per il mancato salvataggio di alcuni compagni di cordata; accusa su cui riuscirà a fare chiarezza anni dopo, grazie al suo ostinato bisogno di giustizia.

Girato anche nei luoghi reali della loro storia, come la casa della Podestà all’Argentario, il racconto parte dal loro primo incontro a Roma nel 1981 e si sviluppa fino alla morte di Walter, avvenuta il 13 settembre 2011 a 81 anni, ripercorrendone momenti pubblici e privati attraverso la voice over di Rossana, donna intelligente, spiritosa e sensibile, la sola capace di tenergli testa per trent’anni e di domare i suoi demoni interiori.

La parte documentaristica, inoltre, è stata resa possibile grazie al contributo del CAI – Club Alpino Italiano, che ha messo a

disposizione tramite la propria Cineteca le immagini di “Italia K2”, il film che documenta la spedizione organizzata nel 1954 dal CAI, e grazie al contributo del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – CAI Torino, che ha messo a disposizione l’Archivio Walter Bonatti.

Sul tetto del mondo: il cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Sul tetto del mondo, ma qual è il cast completo della docu-fiction in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film-tv con i rispettivi ruoli:

Alessio Boni: Walter Bonatti

Nicole Grimaudo: Rossana Podestà

Irene Battaglia: Giorgia

Andrea Canonaco: Francesco

Alessandra Carrillo: amica di Walter a Courmayeur

Rodolfo Corsato: Maffei

Giorgia Ferrara: Alice adulta

Patrizia Iorio: Mita

Gabriele Linari: vigile

Asja Mascarini: Margherita adulta

Luca Seta: giornalista

Dalbara Singh Sidhu: Mahdi

Stefano Skalkotos: Roberto

Erik Tonelli: Stefano

Elisa Zanotto: donna Walter

Nel cast del film-tv Sul tetto del mondo sono presenti numerosi altri personaggi che hanno portato le loro testimonianze. Tra questi, Reinhold Messner e Simone Moro, tra i più famosi alpinisti al mondo; Vincenzo Torti, Presidente del CAI; Roberto Mantovani, amico di Bonatti e storico dell’alpinismo; Nando Nusdeo, membro dei “Pell e Oss”. Tra gli intervistati anche Piera Detassis, Valeria Fabrizi, l’editor Giovanna Canton, la guida alpina Arnaud Clavel, Fabio Fazio, Michele Serra, il giornalista e biografo di Bonatti Angelo Ponta, le nipoti della Podestà, Alice e Margherita Vicario.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Sul tetto del mondo, la docu-fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà in onda su Rai 1? In tutto andrà in onda una sola puntata. Una sorta di film tv in unica puntata per raccontare la storia d’amore tra i due grandi personaggi italiani.

Streaming e tv

Dove vedere Sul tetto del mondo, la fiction su Walter Bonatti e Rossana Podestà, in diretta tv e live streaming? La docu-fiction, come detto, va in onda stasera – domenica 12 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.