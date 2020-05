Striscia contro Botteri già a febbraio: “Quella zozzona non si cambia da un mese” | VIDEO

Caso Giovanna Botteri, il video di Striscia di febbraio che prende di mira la giornalista Rai

Non è la prima volta che la giornalista Giovanna Botteri finisce nel mirino della satira di Striscia la Notizia, il filmato del 28 aprile, infatti, non è il primo in cui vengono mosse critiche sull’aspetto estetico della corrispondente Rai dalla Cina. Anche a febbraio andò in onda un servizio su Giovanna Botteri.

Durante un filmato nella tecnica del deep fake di Mara Venier imitata da Francesca Manzini viene commentata la mise “sempre uguale” della giornalista Giovanna Botteri durante i collegamenti con i vari tg. “Ma come si è pettinata? Ma c’ha il ciuffo putrido di Morgan, ma non ci sta un balsamo a Pechino? In Cina hanno riaperto le fabbriche, le aziende. Solo i parrucchieri sono rimasti chiusi? Ammazza oh che zozzeria! E guardate com’è vestita!”. (Qui il video)

“Questo è il Tg1 dell’11 febbraio. E il giorno dopo, il 12, era vestita uguale. Ma nun ce se può credere? Vediamo un po’ il 13 febbraio. E te pareva sta stracciona non si è cambiata. E il 14, stesso maglioncino color topo de fogna. Anche il 15 sta fricchettona non si è cambiata. E il 16 ancora con lo stesso maglioncino. E il 17 manco a dirlo. Che schifo guarda. Ho capito perché vanno tutti in giro con le mascherine. Per il Coronavirus? No. E per quella zozzona della Botteri che non si cambia la maglia da un mese”, chiude il servizio su Giovanna Botteri andato in onda a febbraio ripescato da tvblog. (Qui il video)

Leggi anche: 1. Body shaming, battute e buonsenso: il caso Botteri de-costruito (di Selvaggia Lucarelli) / 2. Giovanna Botteri vittima di body shaming su Striscia la notizia? Michelle Hunziker: “Fake news, quel servizio era a suo favore” / 3. La mentalità retrograda sulle donne è ancora tra noi: il caso Giovanna Botteri lo dimostra (di Fabio Salamida) / 4. Giovanna Botteri e la battuta da Fazio: “Ho messo la giacca per te” | VIDEO

Potrebbero interessarti Giovanna Botteri, Striscia la notizia tira in ballo Fazio e la Littizzetto Hollywood è quello di cui Netflix aveva bisogno (di M. Giorgi) Ascolti tv domenica 3 maggio: L’allieva, Che tempo che fa, Live Non è la d’Urso