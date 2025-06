Storie al bivio show: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2, 24 giugno

Storie al bivio show è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. La novità di questa versione è che si apre anche a ospiti maschili e non solo femminili. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Ad aprire il ciclo di interviste è Corinne Cléry. L’attrice rompe un lungo silenzio e racconta di una grave rottura familiare con il figlio, secondo quanto riporta Today. Tutto nasce dalla donazione della nuda proprietà di una casa, che il figlio avrebbe cercato di vendere all’insaputa della madre. La Cléry rivela aggressioni fisiche, furti e messaggi in cui lui le augurava la morte. Ha deciso dunque di tagliare ogni rapporto con lui e, a sorpresa, coinvolge anche Serena Grandi, che si sarebbe schierata contro di lei nella causa. Ha, allora, proceduto con una diffida legale.

Monica Setta intervista anche Francesca Pascale. Per la Pascale, l’ospitata a Storie al bivio show diventa l’occasione per ricordare Silvio Berlusconi a due anni dalla scomparsa, regalando al pubblico dettagli più intimi e personali della loro storia d’amore, come la prima notte insieme ad Arcore o il rimpianto costante e imperituro di non aver avuto l’occasione di dirgli addio prima della morte. Francesca Pascale parla anche del perché non ha mai voluto sposare Berlusconi e si confida anche sulla gelosia che ha reso la loro relazione tutt’altro che piatta e noiosa.

Presenza maschile d’eccezione è quella di Al Bano. Il cantante pugliese si sfoga e parla della scomparsa della figlia Ylenia e di accuse infamanti subite nel tempo. Non nasconde l’amarezza per l’esclusione dal Festival di Sanremo, e si sente “preso in giro” da Amadeus e Carlo Conti. Alla domanda se ci riproverà risponde “Vedremo, ma la delusione è grande”. Alla Setta rivela che avrebbe accolto volentieri un settimo figlio e ricorda i duri inizi a Milano, quando mangiava solo pane e ananas.

Arianna Rapaccioni Mihajlovic – moglie del compianto calciatore Sinisa Mihajlovic – racconta il primo incontro, l’amore profondo e il dolore vissuto durante la malattia dell’uomo. Rivela dettagli commoventi sull’ultima fase della vita del campione, dalla recidiva alla frase che lui le sussurrò prima di morire: “Ricordati che ti amo. Ora ci sarai tu come guida per i nostri figli”. Il racconto si conclude con la dolcezza di un addio sereno ma straziante.

Infine, tra le donne presenti al primo episodio di Storie al bivio show c’è anche l’avvocato pugliese Nancy Dell’Olio, che “denuncerà” un comportamento inappropriato da parte del governatore Michele Emiliano che non solo l’ha fatta sentire a disagio, ma ha fatto cadere un’ombra sulla sua integrità professionale.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio show in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 24 giugno 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.