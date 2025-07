Storie al bivio show: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2, 1 luglio

Storie al bivio show è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. La novità di questa versione è che si apre anche a ospiti maschili e non solo femminili. Vediamo le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

L’ex Miss Italia 1993 Arianna David si confessa nel salotto di Monica Setta in una lunga intervista dove affronta anche i momenti più drammatici della sua vita. Come la sua lotta contro l’anoressia e un tentativo di suicidio in un periodo particolarmente complesso. A fine intervista, Arianna finalmente racconta anche la gioia di aver ritrovato l’amore grazie al marito David. «Ci siamo sposati ed ha accolto i miei figli, supportandomi nella guarigione. Con lui ho ricominciato a mangiare, dopo che per anni avevo demonizzato pasta, patate e biscotti. Ora più che mai so che l’amore cura».

Sposati dal 1987, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più longeve della televisione italiana. Storico ballerino e coreografo di Raffaella Carrà, Enzo Paolo di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip mentre Carmen è stata una delle showgirl del programma Ne vedremo delle belle di Carlo Conti. Nello studio di Monica Setta, la coppia racconta alti e bassi di un matrimonio quasi quarantennale e il loro rapporto con la figlia Maria. Bimba nata nel 2013 dopo ben otto anni di tentativi con la fecondazione assistita.

In studio anche la modella e conduttrice Natasha Stefanenko insieme al marito imprenditore Luca Sabbioni. La coppia si è innamorata nel 1993 a una sfilata di Marta Marzotto (dove anche Luca lavorava come modello) e due anni dopo sono convolati a nozze. Coppia solida e molto riservata, i due hanno una figlia, Sasha, e vivono nelle Marche a Sant’Elpidio a Mare.

Ex attore di Centovetrine lui, modella venezuelana lei, Alex Belli e Delia Duran raccontano il loro matrimonio “aperto” nello studio di Storie al bivio show.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio show in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 1 luglio 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.