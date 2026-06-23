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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 23 giugno 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 23 giugno 2026.

Anticipazioni e ospiti

Tra i protagonisti della nuova puntata ci sono Eva Grimaldi e Imma Battaglia, una coppia da tempo nota al pubblico televisivo. Le due ripercorrono il loro percorso insieme, pieno di scelte coraggiose, esposizione pubblica e battaglie affrontate con determinazione. E raccontano come il loro legame sia riuscito a superare difficoltà e pregiudizi. Spazio poi a Dalila Di Lazzaro, attrice, scrittrice ed ex modella che nel corso della sua vita ha attraversato fasi estremamente complesse, facendo talvolta del dolore personale una testimonianza di forza. La sua è una riflessione intensa sui cambiamenti che l’hanno condizionata. E con lei c’è anche il suo compagno Manuel Pia, musicista e autore di origini sarde.

In studio anche Manuela Villa, cantante e figlia del celebre Claudio Villa. Nel corso della sua carriera ha spesso dovuto confrontarsi con il peso di un cognome importante, costruendo nel tempo una propria identità artistica. La sua intervista è l’occasione per ripercorrere le tappe più significative della sua esperienza professionale e personale. Presente, inoltre, Andrea Abodi, attuale Ministro per lo Sport e i Giovani. Dopo una lunga esperienza manageriale nel settore sportivo, ci parla di responsabilità, decisioni e di momenti cruciali vissuti nel corso della sua carriera istituzionale e professionale.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, martedì 23 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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