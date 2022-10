Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 3 ottobre 2022

Stasera, lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. “E’ la mia quarta edizione e ci saranno alcune novità, soprattutto nel cast. Avremo il solito “malassortimento””, le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni. Al programma prenderanno parte tanti ospiti del mondo dello spettacolo e un cast fisso. Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 21,30 su Rai 2.

Stasera tutto è possibile 2022-2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming Stasera tutto è possibile 2022-2023, ma qual è il cast del programma? Per questa edizione (l’ottava) sono stati confermati: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che imiterà uomini e donne del mondo dello spettacolo. A loro si aggiungeranno di puntata in puntata tanti ospiti diversi.