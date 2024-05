Stasera tutto è possibile streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 13 maggio 2024

Stasera, lunedì 13 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. Ogni puntata ha un tema diverso e accoglierà vari ospiti famosi del mondo dello spettacolo. Dove vedere Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, lunedì 13 maggio 2024, alle ore 21,30 su Rai 2. Il canale giovanile della Rai è visibile al tasto 2 del digitale terrestre e 102 del decoder Sky.

Stasera tutto è possibile 2024 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in diretta tv e live streaming Stasera tutto è possibile 2024, ma qual è il cast del programma? Nel cast del programma, giunto alla decima edizione, quest’anno, ci saranno quattro “moschettieri” al fianco di De Martino: ai confermati Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, si aggiungeranno Herbert Ballerina e Giovanni Esposito. Confermato anche Vincenzo De Lucia, con le sue ormai iconiche imitazioni.