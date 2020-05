Stasera tutto è possibile: ospiti, cast e anticipazioni

Questa sera, lunedì 4 maggio 2020, su Rai 2 alle ore 21,20 va in onda la replica di Stasera tutto è possibile, show condotto da Stefano De Martino registrato negli studi Rai di Napoli. Spettacolo già trasmesso lo scorso autunno ma scelto nuovamente dalla Rai per sostituire Made in Sud che, a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato sospeso. Ma quali sono gli ospiti della puntata di oggi di Stasera tutto è possibile? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla replica in onda oggi, 4 maggio 2020.

Gli ospiti

Come sempre, saranno tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco dello show di Rai 2. Per la puntata di oggi, 4 maggio 2020, (settimo appuntamento) sono stati invitati: Francesco Paolantoni, Elenoire Casalegno, Nathalie Guetta, The Jackal, Antonio Giuliani, Veronica Gatto, Mariano Bruno e Arturo Brachetti. Chi se la caverà meglio nei vari giochi?

Anticipazioni

Il divertente spettacolo condotto da Stefano De Martino vedrà i protagonisti dei giochi, a tema “Sport”, alternarsi sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli. Come di consueto, non ci sarà nessuna competizione e i concorrenti si cimenteranno in bizzarre prove solo per intrattenere e divertire il pubblico. Tra le tante prove che dovranno affrontare non mancherà la celebre Stanza inclinata, sfida simbolo della trasmissione in cui i vip hanno il compito di improvvisare una storia, guidati dalle indicazioni fornite dal conduttore (Stefano De Martino), mentre si trovano in equilibrio precario. Una serata all’insegna del buonumore, senza vincitori né vinti.

Stasera tutto è possibile in tv e streamig

Dove vedere lo show? Come detto, lo spettacolo va in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 (canale 2 o 502 del vostro telecomando – 102 su Sky). Sarà possibile seguire la puntata di stasera anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Appuntamento dunque a stasera, lunedì 4 maggio 2020, alle ore 21,20. Buona visione!

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Stefano De Martino: stipendio e patrimonio Le ali della sfinge: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano Emigratis, Pio e Amedeo tornano su Italia 1 con la replica della terza stagione