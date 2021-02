Stasera tutto è possibile 2021: anticipazioni, cast e ospiti della quarta puntata, 9 febbraio

Questa sera, martedì 9 febbraio 2021, su Rai 2 dalle ore 21,20 va in onda la quarta puntata della sesta edizione di Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino con tanti ospiti vip chiamati a giocare e sfidarsi nelle divertenti prove che caratterizzano il programma. In tutto sono previste otto puntate, per regalare al pubblico di STEP un po’ di divertimento e leggerezza, in un periodo così duro. Ma quali sono gli ospiti, il cast, i giochi della quarta puntata in onda oggi, 9 febbraio? Di seguito tutte le anticipazioni.

Cast, ospiti, giochi e novità

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli nessuna gara, né vincitori o vinti, ma tantissimi giochi che vedranno protagonisti comici, attori, personaggi dello spettacolo pronti a mettersi in gioco e a cimentarsi in prove tutte da ridere. Ospiti fissi di Stasera tutto è possibile 2021 sono Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà le imitazioni dei suoi personaggi più celebri. In ogni puntata, poi, ci saranno altri ospiti vip che si cimenteranno nei giochi e nelle prove previste dal programma.

Nella quarta puntata – in onda su Rai 2 questa sera, 9 febbraio 2021 – il tema sarà “A spasso nel tempo”. Ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che proporrà l’imitazione di Barbara D’Urso, insieme a Elettra Lamborghini, Antonio Giuliani, Peppe Iodice, Fatima Trotta, l’influencer da milioni di followers, Cecilia Cantarano, lo schermidore e conduttore radiofonico Stefano Pantano e i Gemelli di Guidonia e con loro l’immancabile mascotte, il Panda, “animato” dal ballerino Egon Polzone. Tutti si metteranno in gioco, cimentandosi in diverse prove, a partire dalla celebre Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento obliquo di 22,5 gradi. Tra gli altri giochi della puntata di oggi: Stammi dietro dance, Serenata Step, Segui il labiale, Dalla A alla Z, Do re mi fa male, Mimo senza fili e altri ancora.

Tutto quello che c’è da sapere su Stasera tutto è possibile 2021

Streaming e tv

Dove vedere la quarta puntata di Stasera tutto è possibile in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – martedì 9 febbraio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Daydreamer – Le ali del sogno streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi, 9 febbraio Mamma ho preso il morbillo: tutto quello che c’è da sapere sul film Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 9 febbraio su Rai 3