Stasera a letto tardi: chi sono i bambini protagonisti del programma dei The Jackal su Rai 2

Stasera a letto tardi è il nuovo show condotto dai The Jackal su Rai 2 dal 3 marzo 2026 con protagonisti i bambini. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.

Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi. ma chi sono i bambini protagonisti di Stasera a letto tardi? Scopriamolo insieme.

Bambini

Tra i bambini protagonisti di Stasera a letto tardi, che il pubblico conoscerà nel corso delle varie puntate, ci sono: