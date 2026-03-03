Stasera a letto tardi: chi sono i bambini protagonisti del programma dei The Jackal su Rai 2
Stasera a letto tardi: chi sono i bambini protagonisti del programma dei The Jackal su Rai 2
Stasera a letto tardi è il nuovo show condotto dai The Jackal su Rai 2 dal 3 marzo 2026 con protagonisti i bambini. Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci) saranno per la prima volta tutti insieme alla conduzione di un programma televisivo. Con loro ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri. Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.
Spazio, inoltre, alle interviste agli ospiti in studio, protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo, che si metteranno in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi. ma chi sono i bambini protagonisti di Stasera a letto tardi? Scopriamolo insieme.
Bambini
Tra i bambini protagonisti di Stasera a letto tardi, che il pubblico conoscerà nel corso delle varie puntate, ci sono:
- Rocco, 7 anni di Roma, un vero mattatore, ha la passione per la matematica e il kung fu
- Hong Yi, della provincia di Bologna, 9 anni ma già spirito da leader, spigliato ed empatico
- Tommaso, il più piccolo del gruppo, 4 anni, di Roma, inconfondibile con il suo caschetto biondo
- Viola, 4 anni anche lei, della provincia di Savona, ama i vestiti, gli accessori colorati, i fiori viola e gli unicorni
- Cecilia, 7 anni, della provincia di Lecce, spirito creativo, già amante dello shopping
- Diego, 7 anni, da Olbia, amante del mare e dei The Jackal
- Lucrezia, 9 anni, di Roma, artista in erba, suona il pianoforte, studia danza e fa teatro
- Megan, 5 anni, di Roma, molto curiosa, con la passione per la recitazione
- Christian, 7 anni, della provincia di Roma, un vulcano dal cuore tenero, sempre pronto ad abbracciare
- Martina, 5 anni, di Taranto, amante degli animali, in particolare dei dinosauri, e del tennis
- Rayan, 6 anni, della provincia di Parma, anche lui con la passione per gli animali – soprattutto per il suo criceto domestico e le lumache -, dolce e spigliato.