Stasera a letto tardi: il nuovo show con i The Jackal su Rai 2. Anticipazioni, bambini, ospiti, puntate, streaming

Stasera a letto tardi è il nuovo show dei The Jackal in onda su Rai 2 in prima visione alle ore 21.20 dal 3 marzo 2026. Per la prima volta tutti i The Jackal saranno insieme a condurre un programma che riprende un po’ il filone di Chi vuol essere Peter Pan, portato al successo negli anni scorsi da Paolo Bonolis. Con i The Jackal un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e schiettezza. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, conduttori, come funziona

Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru saranno per la prima volta tutti e quattro insieme in un programma televisivo. Con loro, ci sarà un gruppo di bambini, tra i 4 e i 10 anni, scelti per la loro spontaneità e il loro essere senza filtri. Ogni puntata alternerà momenti divertenti e imprevedibili in studio e candid camera esilaranti, creando uno spazio in cui bambini e adulti si incontrano, si divertono e imparano gli uni dagli altri.

Durante le candid camera i bambini, in una stanza con le telecamere nascoste – ignari di essere ripresi – interagiranno con i The Jackal che creeranno per loro scherzi, storie e situazioni sempre diverse, dai risvolti, spesso, inaspettati.

Divertenti e spiazzanti, poi, le interviste agli ospiti in studio: protagonisti di primo piano del mondo dello spettacolo e non solo – tra cui Carlo Conti, Mara Venier, Clementino, Matilde Gioli, Mara Maionchi, Flavio Insinna – che si metteranno in gioco rispondendo alle domande ideate dai bambini stessi.

Non solo: i piccoli, sempre accompagnati in studio dalle loro famiglie, saranno messi alla prova anche su alcune “missioni” – assegnate loro dai The Jackal – e, se riusciranno a portarle a termine, prenderanno il “Patentino da adulto”. Gli stessi Aurora, Ciro, Fabio e Fru, sempre più protagonisti, grazie al loro talento, nel mondo dell’intrattenimento a 360 gradi, sono pronti a sorprendere con nuove gag e sketch comici originali.

Spazio, infine, anche a “Le leggi dei bambini”. I bambini, in ogni puntata, proprio come in una sorta di Parlamento, voteranno alcune proposte di legge fatte da loro stessi fino ad arrivare a stabilire un decalogo con le leggi che vorrebbero. Pur mettendo al centro lo sguardo, autentico e sorprendente allo stesso tempo dei bambini, “Stasera a letto tardi” è uno show per spettatori di tutte le età.

Stasera a letto tardi: chi sono i bambini

Tra i bambini protagonisti di “Stasera a letto tardi”, che il pubblico conoscerà nel corso delle varie puntate, ci sono:

Rocco , 7 anni di Roma, un vero mattatore, ha la passione per la matematica e il kung fu

, 7 anni di Roma, un vero mattatore, ha la passione per la matematica e il kung fu Hong Yi , della provincia di Bologna, 9 anni ma già spirito da leader, spigliato ed empatico

, della provincia di Bologna, 9 anni ma già spirito da leader, spigliato ed empatico Tommaso , il più piccolo del gruppo, 4 anni, di Roma, inconfondibile con il suo caschetto biondo

, il più piccolo del gruppo, 4 anni, di Roma, inconfondibile con il suo caschetto biondo Viola , 4 anni anche lei, della provincia di Savona, ama i vestiti, gli accessori colorati, i fiori viola e gli unicorni

, 4 anni anche lei, della provincia di Savona, ama i vestiti, gli accessori colorati, i fiori viola e gli unicorni Cecilia , 7 anni, della provincia di Lecce, spirito creativo, già amante dello shopping

, 7 anni, della provincia di Lecce, spirito creativo, già amante dello shopping Diego , 7 anni, da Olbia, amante del mare e dei The Jackal

, 7 anni, da Olbia, amante del mare e dei The Jackal Lucrezia , 9 anni, di Roma, artista in erba, suona il pianoforte, studia danza e fa teatro

, 9 anni, di Roma, artista in erba, suona il pianoforte, studia danza e fa teatro Megan , 5 anni, di Roma, molto curiosa, con la passione per la recitazione

, 5 anni, di Roma, molto curiosa, con la passione per la recitazione Christian , 7 anni, della provincia di Roma, un vulcano dal cuore tenero, sempre pronto ad abbracciare

, 7 anni, della provincia di Roma, un vulcano dal cuore tenero, sempre pronto ad abbracciare Martina , 5 anni, di Taranto, amante degli animali, in particolare dei dinosauri, e del tennis

, 5 anni, di Taranto, amante degli animali, in particolare dei dinosauri, e del tennis Rayan, 6 anni, della provincia di Parma, anche lui con la passione per gli animali – soprattutto per il suo criceto domestico e le lumache -, dolce e spigliato.

Stasera in tv

Dove vedere in tv e streaming Stasera a letto tardi? Appuntamento in prima visione con lo show condotto dai The Jackal su Rai 2 dal 3 marzo 2026 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.