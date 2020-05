Star Wars Il risveglio della forza: trama, cast e trailer del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Star Wars – Il risveglio della forza, noto anche come Star Wars Episodio VII – Il risveglio della Forza. Il film del 2015 è diretto, co-scritto e co-prodotto da J. J. Abrams e rappresenta il settimo episodio della saga di Guerre stellari. La pellicola è ambientata trent’anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi ed è il primo film della cosiddetta “trilogia sequel”, annunciata in seguito all’acquisto della Lucasfilm da parte di The Walt Disney Company nell’ottobre 2012. Star Wars – Il risveglio della forza ha ottenuto un notevole successo di incassi e critica, venendo candidato a svariati premi cinematografici, tra i quali cinque Premi Oscar 2016 e quattro Premi BAFTA 2016.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Star Wars Il risveglio della forza film: trama

Luke Skywalker è scomparso. La leggenda, però, narra che il cavaliere Jedi si sia ritirato in esilio in una galassia nascosta, indicata su una mappa. Ed è proprio dietro a tale mappa, affidata al droide BB-8 dall’abile pilota Poe Dameron, che si scatena una caccia serrata sia da parte della Resistenza al comando della Principessa Leia Organa, che dal Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’ex Impero guidato da Darth Vader e condotto da Kylo Ren, un giovane cavaliere desideroso di trovare definitive conferme nel lato oscuro della forza.

Nel frattempo l’impavida Rey, una giovane mercante di rottami con un passato misterioso alle spalle, e Finn, un disertore degli assaltatori del Primo Ordine in fuga verso una nuova vita, diventano accidentalmente custodi del droide BB-8. Nella loro rocambolesca fuga per evitare la cattura e la morte e riportare il droide da Leia, Rey e Finn s’imbatteranno nei mitologici Han Solo e Chewbacca.

Star Wars Il risveglio della forza film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Harrison Ford – Han Solo

Mark Hamill – Luke Skywalker

Carrie Fisher – Leia Organa

Adam Driver – Kylo Ren

Daisy Ridley – Rey

John Boyega – Finn

Oscar Isaac – Poe Dameron

Lupita Nyong'o – Maz Kanata

Andy Serkis – Leader Supremo Snoke

Domhnall Gleeson – Generale Hux

Anthony Daniels – C-3PO

Peter Mayhew – Chewbecca

– Chewbecca Max von Sydow – Lor San Tekka

Trailer

Ecco il trailer del film:

Diretta tv e streaming

Come fare per vedere il film in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 6 maggio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

