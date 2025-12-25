Stanotte a Torino: anticipazioni, ospiti, location e streaming

Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Stanotte a Torino, lo speciale di Natale di Alberto Angela dedicato alla città piemontese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti e location)

Alberto Angela guiderà gli spettatori in un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, in una trasmissione speciale prodotta da Rai Cultura. Con la regia di Gabriele Cipollitti e l’incursione di diversi ospiti, tra cui Giancarlo Giannini e Luciana Littizzetto, Alberto Angela si muoverà tra le vie e le piazze del centro, ma anche nelle residenze sabaude e in strutture moderne, tra musei, caffè storici, piazze, edifici storici, per raccontare aneddoti e curiosità di Torino.

La troupe ha effettuato le riprese in città tra novembre e inizio dicembre – con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – e ha toccato moltissime location anche tramite l’utilizzo di droni, tra cui: le OGR Torino, la Reggia di Venaria, la Basilica di Superga, il Museo Egizio, l’Inalpi Arena, il Museo Nazionale dell’Automobile, Baratti & Milano, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Lingotto, la Mole Antonelliana e il Museo Nazionale del Cinema, Galleria Subalpina, Palazzo Reale, la Rai di via Verdi e il Teatro Regio. Molte le zone della città toccate anche in esterno, diverse piazze e vie del centro come Piazza Castello, Piazza Carlina, Piazza Carignano e Piazza Palazzo di Città, Piazza San Carlo e le Porte Palatine.

Streaming e tv

Dove vedere Stanotte a Torino in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.