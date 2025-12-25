Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Stanotte a Torino: tutto quello che c’è da sapere sul programma di Alberto Angela

di Anton Filippo Ferrari
Stanotte a Torino: anticipazioni, ospiti, location e streaming

Questa sera, giovedì 25 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Stanotte a Torino, lo speciale di Natale di Alberto Angela dedicato alla città piemontese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (ospiti e location)

Alberto Angela guiderà gli spettatori in un viaggio nell’elegante capitale sabauda, una città dai molti primati e dai tesori inestimabili, in una trasmissione speciale prodotta da Rai Cultura. Con la regia di Gabriele Cipollitti e l’incursione di diversi ospiti, tra cui Giancarlo Giannini e Luciana Littizzetto, Alberto Angela si muoverà tra le vie e le piazze del centro, ma anche nelle residenze sabaude e in strutture moderne, tra musei, caffè storici, piazze, edifici storici, per raccontare aneddoti e curiosità di Torino.

La troupe ha effettuato le riprese in città tra novembre e inizio dicembre – con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – e ha toccato moltissime location anche tramite l’utilizzo di droni, tra cui: le OGR Torino, la Reggia di Venaria, la Basilica di Superga, il Museo Egizio, l’Inalpi Arena, il Museo Nazionale dell’Automobile, Baratti & Milano, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il Lingotto, la Mole Antonelliana e il Museo Nazionale del Cinema, Galleria Subalpina, Palazzo Reale, la Rai di via Verdi e il Teatro Regio. Molte le zone della città toccate anche in esterno, diverse piazze e vie del centro come Piazza Castello, Piazza Carlina, Piazza Carignano e Piazza Palazzo di Città, Piazza San Carlo e le Porte Palatine.

Streaming e tv

Dove vedere Stanotte a Torino in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – giovedì 25 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
