6 novembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 novembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 novembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 6 novembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Tanti gli ospiti della puntata: dal regista Ferzan Özpetek anche in veste di testimonial per la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, l’attrice Valentina Lodovini, protagonista della nuova commedia di Alessandro Genovesi “Una Famiglia Sottosopra”, e il giornalista, conduttore e scrittore Giovanni Floris con il suo nuovo libro “Asini che volano. Elogio degli italiani tra cinema e realtà”. E ancora, il divulgatore scientifico Mario Tozzi con la nuova opera letteraria dal titolo “Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità”, l’attore e regista Elio Capitani in scena con “Erano tutti miei figli” l’opera teatrale di Arthur Miller, e, in collegamento, lo “street artist” e attivista Pier Paolo Spinazzé – in arte CIBO – e Don Paolo Loro Milan, sacerdote della Diocesi di Biella. Come sempre, spazio anche alle performance dal vivo con la musica del cantautore Francesco Baccini. A Splendida Cornice, il pubblico è come sempre protagonista: spettatori attivi e autocertificati nelle diverse categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo —  saranno pronti a confrontarsi con i “competenti” in studio. Quattro sono gli esperti di grande autorevolezza: Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, Riccardo Meggiato, giornalista ed esperto di cyber security e digital forensics, e la psicologa e psicoterapeuta, Chiara Venturi.

Ad impreziosire la puntata non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte a cura di Alessandro Arcodia, Roberto Mercadini  – con la sua coinvolgente rubrica “Agenda Mercadini”  – e l’inconfondibile autoradio della trasmissione e accompagnamento di livello per le performance dal vivo, la band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con al basso Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
