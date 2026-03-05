Icona app
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 marzo 2026

di Anton Filippo Ferrari
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 marzo 2026

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 marzo 2026.

Anticipazioni e ospiti

Nuova puntata ricca di figure di spicco del mondo del cinema, della cultura e della musica, a cominciare dalla star internazionale, Susan Sarandon, cinque volte candidata al Premio Oscar e vincitrice di una statuetta, in collegamento da New  York, e dall’attrice Matilda De Angelis, presente in studio, protagonista del film “La Lezione”. Spazio anche al conduttore radiofonico Linus, sostenitore della campagna Dynamo Camp, e alla giornalista Giovanna Botteri. La puntata accoglierà inoltre Zena Vanacore, interprete di Lingua dei Segni Italiana, la cantante Syria, al centro di un momento musicale con “Per sempre boh”, e il conduttore Edoardo Camurri. Interverranno anche la signora di 105 anni Gianna Pratesi e gli attori Davide Paniate, Gianni Cinelli e Massimo De Lorenzo.

E ancora, in collegamento da Roma, dal laghetto dell’Eur, Lillo Petrolo e Stefano Mancuso, conduttori del nuovo programma di Rai Cultura “La pelle del mondo”, mentre da Ovindoli, per le Olimpiadi Speciali, Paride Vitale e Beatrice Tassone, fumettista e attivista. Non mancheranno le performance dal vivo: Ditonellapiaga, insieme alla padrona di casa Geppi Cucciari, interpreterà “Che fastidio”, mentre le Bambole di Pezza si esibiranno con “Resta con me”. Tornano anche i ballerini Jari Boldrini, Maurizio Giunti, Andrea Palumbo, Giulia Mureddu e Valentina Squarzoni sulle “Sonate” di Bach.
Come di consueto, il confronto in studio sarà animato dal pubblico espressione di varie categorie sociali in dialogo con gli ospiti della serata. A guidare e arricchire la conversazione, il gruppo di esperti composto da Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli e l’avvocata civilista Ester Viola.

Completeranno la puntata, la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte firmati da Alessandro Arcodia, l’immancabile “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, a fare da colonna sonora alle esibizioni dal vivo, l’inconfondibile autoradio del programma insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 5 marzo 2026, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
