4 dicembre 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 4 dicembre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 4 dicembre 2025

Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 4 dicembre 2025.

Anticipazioni e ospiti

Un mix di divulgazione, ironia e satira per oltre due ore di intrattenimento all’insegna della cultura. Tra gli ospiti di questa puntata ci sarà Alberto Angela, uno dei più amati divulgatori italiani, che la sera di Natale, giovedì 25 dicembre, condurrà la serata evento “Stanotte a Torino” e che a Splendida Cornice, in collegamento da Teulada, racconterà il suo ultimo libro “Cesare. La conquista dell’eternità”. Dal Sudan, Elena Giovanella, anestesista di Emergency. In collegamento anche Andrea Malaguti de La Stampa e Nicolas Ballario, per la statua di Luciano Pavarotti da Pesaro. E ancora, Benedetta Porcaroli, protagonista del film Il rapimento di Arabella, Francesca Inaudi, attrice della serie L’altro ispettore, e Ottavia Piccolo, interprete dello spettacolo teatrale Matteotti – Anatomia di un fascismo. La puntata accoglierà inoltre Fabio Giomi, ex dipendente Pam. Mentre, alla Lampada di Splendida Cornice l’illustratrice e fumettista Elena Mistrello.

Come sempre, il pubblico gioca un ruolo centrale: spettatori attivi, muniti di autocertificazione che li colloca nelle più varie categorie sociali — dagli anziani da bar alle donne doppio ruolo — sono pronti a dialogare e a misurarsi con gli ospiti in studio. A portare competenza e autorevolezza sono quattro figure di spicco: Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell’ingegneria aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e lo psicopedagogista Stefano Rossi, in uscita con il libro “Genitori in ansia”.

A completare la puntata contribuiranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi, i reportage d’arte curati da Alessandro Arcodia, l’immancabile rubrica “Agenda Mercadini” raccontata da Roberto Mercadini e, per accompagnare le esibizioni dal vivo, l’inconfondibile autoradio della trasmissione insieme alla band di Nicola “Ballo” Balestri, il bassista storico di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop, con alla chitarra Davide Angelica, alla batteria Tommaso Ruggiero, alla tastiera e al clarinetto Daniele D’Alessandro.

Dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Splendida cornice in diretta tv e in streaming? Appuntamento con lo show di Geppi Cucciari su Rai 3 alle ore 21,20 questa sera, giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 21.20. Se non siete a casa potete seguirlo o recuperarlo su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
